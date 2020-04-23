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23.04.2020 10:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ЕАО семьи с девятью детьми и более получат по миллиону рублей

Текст: Артем Красиков

В Еврейской автономной области семьи, в которых воспитываются девять и более детей, получат единовременно миллион рублей из регионального бюджета.

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Инициативу главы субъекта Ростислава Гольдштейна одобрили местные парламентарии, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

Отмечается, что таких семей в регионе четыре. Также депутаты предложили поддержать и другие категории многодетных семей.

Кроме того, увеличится размер областного материнского капитала. Теперь он составит 139 985 рублей за первенца, рожденного до 1 января 2020 года, и 184 985 рублей для родителей, у которых в нынешнем году родился либо был усыновлен второй ребенок.

Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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