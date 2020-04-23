В Хабаровске подстанцию "скорой" закрыли на карантин из-за COVID-19

Подстанция "скорой помощи" в Кировском районе Хабаровска закрыта на карантин из-за коронавируса, сообщает минздрав региона в Instagram.

Носителем инфекции является один из сотрудников подстанции. Заразился он не во время работы, а вне ее. Восемь бригад медиков отправлены на двухнедельный карантин, все они обследованы. Принимать вызовы жителей Кировского района временно будут другие подстанции.

На утро 23 апреля в Хабаровском крае подтверждено 272 случая заболевания COVID-19. За се время вылечился 21 пациент, пятеро скончались. В тяжелом состоянии остаются шестеро инфицированных, трое из которых дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Всего в России зарегистрировано 57999 зараженных.