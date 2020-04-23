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23.04.2020 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии таксист спрятал пассажиров в багажнике, чтобы избежать штрафа

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В Якутии, где указом главы региона межмуниципальные перевозки пассажиров автотранспортом приостановлены в связи с пандемией COVID-19, таксист спрятал пассажиров в багажнике, надеясь проскочить мимо сотрудников ГИБДД.

В четверг полицейские остановили на трассе в Хангаласском районе микроавтобус под управлением 31-летнего мужчины. В салоне на переднем сиденье находился один пассажир. Однако при осмотре транспортного средства удивленные сотрудники ГИБДД обнаружили в багажнике еще трех человек.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Выяснилось что водитель, чтобы избежать ответственности за нарушение указа, предложил им спрятаться в багажнике, на что те охотно согласились.

"Таксист осуществлял перевозку людей на платной основе по маршруту г. Олекминск - г. Якутск. Стоимость одного билета составила 6 тысяч рублей. Пассажиров водитель собрал при помощи мессенджера", - отмечено в сообщении пресс-службы регионального управления ГИБДД.

Инспекторы ДПС составили в отношении таксиста административные материалы за нарушение правил перевозки пассажиров, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, отсутствие путевого листа и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. За одно только последнее нарушение ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Правила работы такси

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