В Якутии таксист спрятал пассажиров в багажнике, чтобы избежать штрафа

В Якутии, где указом главы региона межмуниципальные перевозки пассажиров автотранспортом приостановлены в связи с пандемией COVID-19, таксист спрятал пассажиров в багажнике, надеясь проскочить мимо сотрудников ГИБДД.

В четверг полицейские остановили на трассе в Хангаласском районе микроавтобус под управлением 31-летнего мужчины. В салоне на переднем сиденье находился один пассажир. Однако при осмотре транспортного средства удивленные сотрудники ГИБДД обнаружили в багажнике еще трех человек.

Выяснилось что водитель, чтобы избежать ответственности за нарушение указа, предложил им спрятаться в багажнике, на что те охотно согласились.

"Таксист осуществлял перевозку людей на платной основе по маршруту г. Олекминск - г. Якутск. Стоимость одного билета составила 6 тысяч рублей. Пассажиров водитель собрал при помощи мессенджера", - отмечено в сообщении пресс-службы регионального управления ГИБДД.

Инспекторы ДПС составили в отношении таксиста административные материалы за нарушение правил перевозки пассажиров, перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, отсутствие путевого листа и невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. За одно только последнее нарушение ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.