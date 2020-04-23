В лесах Забайкалья ввели режим ЧС из-за пожаров

На территории Забайкальского края ввели особый противопожарный режим, а в лесах - режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники минприроды региона попросили жителей быть бдительнее и незамедлительно сообщать, если они обнаружат лесной или степной пожар.

Сейчас для забайкальцев запрещен выезд в лес. Им нельзя разводить костры, даже на своих дачных участках. Такие меры не случайны, большинство пожаров возникают по вине человека. Из-за выжигания сухой травы, палов на сенокосах, неосторожного обращения с огнем. С начала года, лесопожарные формирования ликвидировали более 500 лесных пожаров. Поджигатели отвечают по уголовной статье и обязаны возместить ущерб.

"По каждому случаю составляется акт, проводятся проверки. На сегодняшний день выявлено 16 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, почти 90 человек - в поджигании сухой травы. За прошлый год было выявлено 15 лиц, виновных в поджигании, в этом году работа ведется активнее. На сегодняшний день возбуждено шесть уголовных дел, выписаны административные штрафы", - рассказал начальник управления государственного надзора и охраны леса Максим Суворов.

Тех, кто сообщает достоверную информацию о виновниках возникновения природных пожаров на территории Забайкалья, напротив поощряют. Информатору полагается 20 тысяч рублей в качестве вознаграждения. А тем, кто помогает в задержании, выплачивают по 30 тысяч рублей за каждого пойманного нарушителя.