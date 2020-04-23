Приморец неделю проходил с застрявшей в горле рыбной костью

В Находке уникальную операцию провели медики городской больницы. Они извлекли рыбную кость, застрявшую у пациента в мягких тканях шеи, с которой он ходил неделю и пытался лечить опухшее место антибиотиками. Об этом специалисты министерства здравоохранения Приморского края рассказали на свой странице в Instagram.

Пострадавший - мужчина почтенного возраста - сам не сразу понял, что проглотил кость. Он обратился к врачам через неделю, только когда на шее появилась опухоль. Причину боли тоже определили не сразу.

За неделю кость из глотки спустилась в область шеи и внедрилась в мягкие ткани. Медики опухоль видели, но анализы пострадавшего были в норме. Тогда пациенту провели дополнительные исследования - МРТ и рентгеноскопию. И все стало понятно.

Операцию провели сосудистые и торакальные хирурги, а также оториноларингологи. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и скоро его выпишут. А опыт уникальной операции решено описать в научном журнале.