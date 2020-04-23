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23.04.2020 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приморец неделю проходил с застрявшей в горле рыбной костью

Текст: Ольга Журман (Приморский край)

В Находке уникальную операцию провели медики городской больницы. Они извлекли рыбную кость, застрявшую у пациента в мягких тканях шеи, с которой он ходил неделю и пытался лечить опухшее место антибиотиками. Об этом специалисты министерства здравоохранения Приморского края рассказали на свой странице в Instagram.

Фото: iStock
У тюменки извлекли опухоль с зубами и волосами внутри

Пострадавший - мужчина почтенного возраста - сам не сразу понял, что проглотил кость. Он обратился к врачам через неделю, только когда на шее появилась опухоль. Причину боли тоже определили не сразу.

За неделю кость из глотки спустилась в область шеи и внедрилась в мягкие ткани. Медики опухоль видели, но анализы пострадавшего были в норме. Тогда пациенту провели дополнительные исследования - МРТ и рентгеноскопию. И все стало понятно.

Операцию провели сосудистые и торакальные хирурги, а также оториноларингологи. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и скоро его выпишут. А опыт уникальной операции решено описать в научном журнале.

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Сосудистые хирурги, торакальные хирурги и оториноларингологи Находкинской городской больницы @nakhodkagb совместно провели уникальную операцию. Оперативным путём они успешно извлекли рыбную кость, застрявшую у пациента в мягких тканях шеи. Рыбную кость длиной 3 см пожилой мужчина проглотил за неделю до того, как обратился за помощью к врачам. За это время инородное тело успело спуститься из глотки в область шеи и внедриться в мягкие ткани, о чем пациент и не догадывался. На шее сформировалась опухоль, похожая на лимфоузел. Сильную боль в горле пациент самостоятельно решил заглушить приемом антибиотиков. Поэтому причину недомогания врачам удалось определить не сразу – показатели крови были «спокойными», эндоскопически найти инородное тело было невозможно, это удалось сделать только с помощью дополнительной диагностики – МРТ и рентгеноскопии. Врачи пришли к мнению, что необходимо «идти» через шею. Было принято решение об операции. Сейчас больной чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. Случай настолько исключительный, что врачи больницы решили описать его для публикации в научном журнале – чтобы передать успешный опыт коллегам. #здравоохранение #медицинаПриморье #будьтездоровы

Публикация от Минздрав Приморского края (@primzdrav25)

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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