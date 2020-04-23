Забайкальские предприниматели начали брать "зарплатные кредиты"

Новости

Выявлены люди с высоким риском рака поджелудочной железы 08:05
В России открыли автосалон новых советских автомобилей 08:03
Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции 07:55
Тигру Амуру из сафари-парка Приморья стали искать кормильца 07:22
В США из-за коронавируса закрылся крупнейший мясокомбинат 07:20
В Хабаровске подстанцию "скорой" закрыли на карантин из-за COVID-19 07:05
Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков в борьбе с COVID-19 06:46
В Сингапуре нарушитель карантина приговорен к тюремному заключению 06:35
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ 06:05
В зоопарке Нью-Йорка еще у семи тигров и львов выявлен коронавирус 05:36
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа 04:29
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч человек 04:12
В Якутии после гибели ребенка в утонувшей машине завели дело 03:58
Генпрокуратура проверит вспышку COVID-19 в больнице Владивостока 03:45
Трамп анонсировал авиашоу в честь борцов с коронавирусом в США 03:26
За два дня более 240 россиян вернулись из Турции на родину 02:58
Глава CDC опроверг слова о второй волне коронавируса в США 02:57
Рейс Москва - Южно-Сахалинск "заминировали" второй раз за неделю 02:50
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США 02:27
США отправят ряду стран сотни аппаратов ИВЛ 02:03
Регионы получат еще 32,4 млрд рублей для оснащения коечного фонда 01:15
Системообразующие предприятия получат кредит на пополнение оборотных средств 00:51
Скончался олимпийский чемпион Москвы-1980 00:43
Кабмин обсудит выделение средств на субсидирование ипотеки под 6,5 процентов 00:40
Власти Москвы не исключили введения новых ограничений из-за коронавируса 00:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 07:39
Проект: В регионах

Забайкальские предприниматели начали брать "зарплатные кредиты"

Текст: Дина Непомнящая
Кредиты под ноль процентов, которые, по инициативе президента России Владимира Путина, выдают для выплаты зарплат сотрудников в период пандемии коронавирусной инфекции, начали брать предприниматели Забайкальского края. Одной из первых оформила льготный займ владелица двух точек общественного питания в Чите Татьяна Факторович.

- Наша сфера, сфера общественного питания, не зря значится в списке самых пострадавших отраслей, у меня нет доставки, мои точки закрылись 28 марта. То есть предприятия просто простаивают, а зарплату шести сотрудникам платить надо. Поэтому беспроцентный кредит стал единственным выходом из почти тупиковой ситуации. Он позволил мне выплатить деньги работникам, - рассказала читинка.

Забайкалью выделят 321 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Женщина уверена, благодаря этому решению ей удастся сохранить весь свой коллектив, избежав сокращений.

Льготные кредиты стали одной из мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей бизнеса во время карантина. Они направлены исключительно на то, чтобы руководители предприятий, относящихся к субъекту малого предпринимательства, могли вовремя выплачивать зарплаты сотрудникам.

Расчет ведется на основании минимального размера оплаты труда, который действует в регионе. Число работников умножается на МРОТ и на районный коэффициент, получившуюся в итоге сумму выдают под ноль процентов.

В Забайкалье льготный займ предоставляют шесть банков. Оформить заявку на кредит можно дистанционно, все нужные документы принимают через интернет.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита Забайкальский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают