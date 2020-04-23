Забайкальские предприниматели начали брать "зарплатные кредиты"

Кредиты под ноль процентов, которые, по инициативе президента России Владимира Путина, выдают для выплаты зарплат сотрудников в период пандемии коронавирусной инфекции, начали брать предприниматели Забайкальского края. Одной из первых оформила льготный займ владелица двух точек общественного питания в Чите Татьяна Факторович.

- Наша сфера, сфера общественного питания, не зря значится в списке самых пострадавших отраслей, у меня нет доставки, мои точки закрылись 28 марта. То есть предприятия просто простаивают, а зарплату шести сотрудникам платить надо. Поэтому беспроцентный кредит стал единственным выходом из почти тупиковой ситуации. Он позволил мне выплатить деньги работникам, - рассказала читинка.

Женщина уверена, благодаря этому решению ей удастся сохранить весь свой коллектив, избежав сокращений.

Льготные кредиты стали одной из мер поддержки для наиболее пострадавших отраслей бизнеса во время карантина. Они направлены исключительно на то, чтобы руководители предприятий, относящихся к субъекту малого предпринимательства, могли вовремя выплачивать зарплаты сотрудникам.

Расчет ведется на основании минимального размера оплаты труда, который действует в регионе. Число работников умножается на МРОТ и на районный коэффициент, получившуюся в итоге сумму выдают под ноль процентов.

В Забайкалье льготный займ предоставляют шесть банков. Оформить заявку на кредит можно дистанционно, все нужные документы принимают через интернет.