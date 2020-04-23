Глава татарстанского отделения КПРФ заразился COVID-19

Первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов заболел коронавиурсом. Об этом на заседании Госсовета РТ в режиме видеоконференции сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он призвал депутатов быть осторожней, поскольку они общаются с большим количеством людей.

К слову, сам лидер татарстанских коммунистов накануне участвовал в церемонии возложения цветов памятнику Ленина. Позже представители МВД РТ пресекли проведение этой акции.

Как уточнили "РГ", в пресс-службе Госсовета РТ, 23 апреля Хафиза Миргалимова на заседании парламента республики не было.