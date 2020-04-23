Кировские врачи пришили пациенту державшуюся на клочке кожи руку

Врачи Кировского центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии пришили пациенту руку, которая держалась на клочке кожи и мышц. Об этом сообщили "РГ" в региональном минздраве.

21-летний молодой человек работал на пилораме в Зуевке. Он стоял в наушниках у деревообрабатывающего станка, слушал музыку и не заметил, как его включили. Левая рука попала в механизм и была практически оторвана. Предплечье буквально висело пятисантиметровом лоскуте из кожи и мышц.

Парня быстро доставили в районную больницу коллеги. Там ему остановили артериальное кровотечение, наложили гипсовую иммобилизацию, провели профилактические и противошоковые мероприятия. После чего было принято решение отправить пациента вертолетом санавиации в Кировский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Операцию проводили сразу две бригады врачей в течение четырех часов. Они соединили обломки костей, сшили мышцы предплечья и кисти, соединили поврежденные нервы, выполнили пластику артерии, восстановив кровоснабжение руки.

Сейчас молодой человек находится в удовлетворительном состоянии, послеоперационный период протекает без осложнений. В скором времени его выпишут домой и он продолжит лечение по месту жительства. Самое главное, в дальнейшем он сможет вести полноценный образ жизни.