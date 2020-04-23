Многие виды бизнеса смогут восстановиться только через два года

Те виды бизнеса, которые встали из-за коронавирусной инфекции, по самым оптимистическим прогнозам, смогут запуститься осенью, а для восстановления потребуется около двух лет. Оживление индустрии отдыха и развлечений ожидается к концу 2021 года. Такой прогноз озвучила председатель государственного комитета Республики Башкирия по предпринимательству Римма Бойцова.

А главная задача тех, кто пострадал частично, к концу года выйти на точку безубыточности. "То есть выжить, платить зарплату, иметь оборот для поддержки бизнеса на плаву", - обозначила перспективы Римма Бойцова. Власти республики готовы помочь и тем, и другим.

Первыми получателями господдержки в Башкирии станут предприятия малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших отраслей. Как отметила Римма Бойцова, при определении "наиболее пострадавших" имелись в виду те, деятельность которых парализована минимум до начала лета.

- Это гостиничный, туристический бизнес, общепит, санаторно-курортные организации, сфера культуры и искусства, бытового обслуживания, дополнительное образование - всего 16 видов экономической деятельности, - сообщила Римма Бойцова.

Если они применяют упрощенную систему налогообложения, то получат льготы. Если облагается только доход, то ставка снижена с шести до одного процента. Если облагается доход за минусом расходов - пять вместо 15-ти. Также "вставшие" предприятия освободили от уплаты налога на имущество.

Есть решение об обнулении платежей по аренде государственного и муниципального имущества с 1 апреля до 31 декабря 2020 года. Преференция коснется предприятий, вошедших в реестр МСП. Сейчас в нем 128 тысяч из 140 тысяч субъектов МСП, действующих на территории республики.

- Попасть в перечень МСП можно, если сдать отчетность. Сейчас самое время арендовать государственное или муниципальное имущество. Такая возможность есть до 10 августа 2020 года, - подчеркнула Римма Бойцова.

Владельцам коммерческой недвижимости обещаны льготы по налогу на имущество, если они снизят арендную плату тем, кто пользуется их площадями. Однако арендаторы неохотно идут на это, хотя есть прецеденты обнуления аренды в торговых центрах.

Римма Бойцова сообщила, что появились еще два вида господдержки. Первый обрадует семейный бизнес, если в нем работают все члены семьи - от трех до пяти человек. И кто-то из них является учредителем. Они могут претендовать на субсидии на каждого работающего в размере 50 тысяч рублей. Второй вид - грант, предназначенный для разработчиков цифровых приложений для интернет-торговли, дополнительного образования, онлайн-развлечений.

Одну из наиболее острых проблем предпринимателей - необходимость платить по кредитам - предлагается решить за счет рефинансирования через государственную микрофинансовую организацию (МФО РБ). Ее докапитализуют, чтобы выдавать кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям под шесть процентов, а в моногородах - под три процента. Услугами МФО РБ могут воспользоваться 200 предпринимателей.

Многие меры из "первого пакета" носят рекомендательный характер. Их введение и объем зависят от решения советов муниципальных образований. Единства в этом вопросе не появилось.

Бизнес-омбудсмен в Башкортостане Флюр Асадуллин считает, что в пределах одной республики не должно быть многообразия подходов. "Мы разослали письмо во все муниципалитеты, - сообщил он, - с рекомендацией последовать примеру Стерлитамака, где обнулили налоги по аренде муниципального имущества для всех субъектов малого и среднего предпринимательства. А не только вошедших в перечень наиболее пострадавших, которых всего 16". Также он озвучил пожелание бизнес-сообщества распространить действие льгот, предусмотренных для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, на следующий год, чтобы помочь восстановить их экономику.

Предусмотренные для "малышей" меры поддержки пока не заработали. Обещанного придется подождать. "Самые востребованные - компенсация зарплаты сотрудникам и кредитные каникулы. Нет доходов, оборота, а платить надо. Но банки, даже государственные, не идут навстречу предпринимателям из пострадавших отраслей. Так, школе скорочтения отказали в льготном кредите на зарплату - даже несмотря на то, что она зарплатный клиент, - сообщил сопредседатель БРО "Опора России" в РБ Тимур Лукманов. - Предпринимателю, который арендует госимущество, сказали, что пока нет официального документа, ни о какой льготе по аренде не может быть речи".

Как отметил представитель банковского сообщества Айдар Зубаиров, для оказания антикризисных услуг банки должны заключить соглашения с Минэкономразвития и государственным инвестбанком ВЭБ. По завершении всех процедур кредиты будут выданы.

В сложившихся условиях никому не сладко. Даже частично работающие предприятия малого и среднего бизнеса потеряли существенную часть своих доходов, при этом вынуждены платить заработную плату персоналу. Для них разрабатывается второй пакет мер поддержки.

Параметры его пока не называются. Известно лишь, что в него войдет льгота по налогу на имущество. Налог рассчитают не по кадастровой стоимости, а по рыночной, что гораздо ниже. Но применять его будут в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек. В городах с большим населением, ставку налога только снизят.

"Для принятия разумного решения, - пояснила Римма Бойцова, - нужно дождаться итогов апреля. Сейчас идет оценка масштаба бедствия. Иначе, если каждую неделю предлагать новые меры, то к моменту принятия нормативно-правовых актов они могут стать неактуальными".

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