На Балаковской АЭС изобрели "зонтик-ловушку"

Персонал Балаковской АЭС активно участвует в разработке предложений по улучшению производственных процессов (ППУ). В прошлом году, например, работники атомной станции внесли 277 ППУ. В ряде случаев такие предложения представляют собой уникальные изобретения.

Так, слесарь цеха централизованного ремонта Балаковской АЭС Алексей Зинков спроектировал устройство, похожее на зонт, но только расправленный в обратную сторону. Это изобретение оказалось очень полезным в процессе ремонта парогенераторов.

Устройство крепят к нижней части манипулятора, применяющегося для механической обработки теплообменных трубок. Оно служит ловушкой для металлической стружки, которая с избытком образуется при этой операции. Использование такого "зонта-ловушки" предотвращает попадание стружки на технологические поверхности.

"Раньше эту процедуру мы выполняли вручную. В ней участвовали не менее трех человек, - рассказывает изобретатель. - Теперь процесс сбора стружки автоматизирован, а управление им - дистанционное. Справляется с задачей один человек".

В реализации проекта был занят практически весь коллектив цеха централизованного ремонта. После технических испытаний и окончательных доработок изобретение подготовлено к практическому внедрению. В мае текущего года "зонт-ловушку" планируется использовать при проведении планово-предупредительного ремонта энергоблока №1 Балаковской АЭС.

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