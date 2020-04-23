На Балаковской АЭС изобрели "зонтик-ловушку"

Так, слесарь цеха централизованного ремонта Балаковской АЭС Алексей Зинков спроектировал устройство, похожее на зонт, но только расправленный в обратную сторону. Это изобретение оказалось очень полезным в процессе ремонта парогенераторов.
Устройство крепят к нижней части манипулятора, применяющегося для механической обработки теплообменных трубок. Оно служит ловушкой для металлической стружки, которая с избытком образуется при этой операции. Использование такого "зонта-ловушки" предотвращает попадание стружки на технологические поверхности.
"Раньше эту процедуру мы выполняли вручную. В ней участвовали не менее трех человек, - рассказывает изобретатель. - Теперь процесс сбора стружки автоматизирован, а управление им - дистанционное. Справляется с задачей один человек".
В реализации проекта был занят практически весь коллектив цеха централизованного ремонта. После технических испытаний и окончательных доработок изобретение подготовлено к практическому внедрению. В мае текущего года "зонт-ловушку" планируется использовать при проведении планово-предупредительного ремонта энергоблока №1 Балаковской АЭС.
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