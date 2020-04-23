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23.04.2020 11:05
Проект: В регионах

На Балаковской АЭС изобрели "зонтик-ловушку"

Персонал Балаковской АЭС активно участвует в разработке предложений по улучшению производственных процессов (ППУ). В прошлом году, например, работники атомной станции внесли 277 ППУ. В ряде случаев такие предложения представляют собой уникальные изобретения.
Фото: Пресс-служба Балаковской АЭС Фото: Пресс-служба Балаковской АЭС
Фото: Пресс-служба Балаковской АЭС

Так, слесарь цеха централизованного ремонта Балаковской АЭС Алексей Зинков спроектировал устройство, похожее на зонт, но только расправленный в обратную сторону. Это изобретение оказалось очень полезным в процессе ремонта парогенераторов.

Устройство крепят к нижней части манипулятора, применяющегося для механической обработки теплообменных трубок. Оно служит ловушкой для металлической стружки, которая с избытком образуется при этой операции. Использование такого "зонта-ловушки" предотвращает попадание стружки на технологические поверхности.

"Раньше эту процедуру мы выполняли вручную. В ней участвовали не менее трех человек, - рассказывает изобретатель. - Теперь процесс сбора стружки автоматизирован, а управление им - дистанционное. Справляется с задачей один человек".

В реализации проекта был занят практически весь коллектив цеха централизованного ремонта. После технических испытаний и окончательных доработок изобретение подготовлено к практическому внедрению. В мае текущего года "зонт-ловушку" планируется использовать при проведении планово-предупредительного ремонта энергоблока №1 Балаковской АЭС.

Контакты

О работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Пресс-релиз предоставлен управлением информации и общественных связей Балаковской АЭС

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