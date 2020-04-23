Нижегородская область продолжит использование платформы "Карта жителя"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает возможным интеграцию федеральной платформы с региональной в части их "узнавания" друг другом: чтобы при острой необходимости посещения другого региона QR-коды считывались единой платформой.

В области продолжат использование платформы "Карта жителя Нижегородской области", которая не требует авторизации на портале Госуслуг и отличается небольшим количеством необходимых данных, в том числе и паспортных, которые нужно вводить при выходе из дома.

- Наш QR-код - одноразовый. Он действует только при первой загрузке, после чего обновляется. То есть, код не нужно сохранять, он каждый раз заново генерируется в личном кабинете на сайте или в приложении при проверке", - пояснил Глеб Никитин.

Со времени введения цифровых пропусков в Нижегородской области на нарушивших режим повышенной готовности составлено 524 протокола, из них 466 направлено в суд, по 27 вынесены решения. В подавляющем большинстве случаев проверяющие ограничивались профилактической беседой о том, насколько опасно нарушение режима для самого нарушителя и для его близких.

Кроме того, в Нижегородской области разработан собственный индекс мобильности для определения уровня соблюдения самоизоляции граждан. Он позволяет оценить не только загрузку автомобильных дорог, но и в целом дать представление о частоте перемещений людей. Алгоритм не использует персональные сведения граждан: расчеты производятся на основании больших данных (Big data) из разных источников, в том числе сотовых операторов на территории Нижегородской области.