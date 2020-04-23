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23.04.2020 16:02
Проект: В регионах

Общественные советы в Чувашии сформируют по конкурсу

Текст: Сергей Кирсанов
Общественные советы при органах исполнительной власти в Чувашии планируется формировать на конкурсной основе.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Проект поправок в республиканский закон об общественном контроле подготовили в правительстве региона.

Как пояснил врио руководителя администрации главы Чувашии Николай Каргин, в настоящее время состав таких советов утверждается по согласованию с Общественной палатой республики, но без конкурсных процедур. Теперь общественники будут избираться, а проведение конкурсов возложат на орган государственной власти, при котором и образуется совет.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что законопроект стал итогом совместной работы с республиканской Общественной палатой.

- Нужно наладить действенный общественный контроль. Такую задачу ставит перед нами президент страны. Должны быть не просто некие общественные объединения при органах исполнительной власти, а действенные общественные советы, которые, с одной стороны, осуществляют так называемые "нулевые" чтения законопроектов, а, с другой стороны, обеспечивают должное общественное обсуждение на всех этапах: принятие решения, его реализация и контроль, - отметил Николаев.

Напомним, в состав общественных советов при министерствах и ведомствах Чувашии, входят эксперты, оказывающие консультативную функцию при принятии управленческих решений.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

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