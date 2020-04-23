В Чувашии увеличат финансирование программы сельского развития

Объем финансирования программы комплексного развития сельских территорий в Чувашии будет увеличен на 265 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании кабинета министров республики, посвященном сельскохозяйственной отрасли.

Из выделяемых средств 2,4 миллиона поступят из федерального бюджета и почти 263 миллиона - из республиканского. Как заявил зампредседателя правительства региона министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, с учетом вносимых изменений на программу в этом году будет направлено суммарно более 946 миллионов рублей.

По словам главы ведомства, средства пойдут на реализацию целого ряда проектов. В частности, на реконструкцию системы газоснабжения в селе Красноармейское, строительство объектов водоснабжения в Чебоксарском, Аликовском районах, создание и обустройство спортивно-игровых площадок, зон отдыха и парков в Цивильском, Козловском, Канашском районах. Часть средств будет направлена на улучшение жилищных условий сельчан, предоставление льготной сельской ипотеки. Кроме этого, более 324 миллионов рублей предусмотрено на строительство автомобильных дорог в Алатырском, Ядринском, Батыревском районах.

Также в правительстве республики принято решение об увеличении финансирования государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". 254,6 миллиона рублей, которые поступят из федерального бюджета, направят на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК.

Общий объем средств программы "Содействие занятости населения" в Чувашии в этом году составит 1 миллиард 182 миллиона рублей. Они предназначены для переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в декретном отпуске, а также на дополнительное профессиональное обучение лиц старше 50 лет и жителей предпенсионного возраста.

Для централизации бухгалтерской деятельности всех министерств и ведомств в Чувашии создан профильный республиканский центр. По словам зампредседателя кабмина республики, и.о. министра финансов Михаила Ноздрякова, данное казенное учреждение станет единым информационно-аналитическим пространством, что позволит повысить качество бухгалтерского учета в государственном секторе.

Врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что создание центра позволит решить сразу несколько важных задач.

- Во-первых, цифровизация таких важных функций, во-вторых, через централизацию будет обеспечена оптимизация численности работников. И как итог - повышение эффективности использования бюджетных денег, за счет, в том числе, экономии времени и иных ресурсов,, - резюмировал Олег Николаев.