В Мордовии от коронавируса скончался второй пациент

В Мордовии зафиксирован второй случай смерти от коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердил в четверг в ходе прямого эфира замминистра здравоохранения РМ Сергей Саушев.

Как стало известно "РГ", второй жертвой инфекции стала пожилая женщина.

Всего же за последние сутки в регионе выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19. По данным республиканского оперштаба, большинство из них зафиксировано в Саранске, а также Ардатовском и Зубово-Полянском районах. Пятеро из новых пациентов старше 60 лет, а трое - моложе 30.

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 387. На сегодня 18 заболевших полностью выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных тестов - 185 случаев - в Саранске. Около 40 процентов эпизодов заражения в столице региона связаны со вспышкой COVID-19 в студенческом общежитии №3 Мордовского госуниверситета.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы во всех районах республики.