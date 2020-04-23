Новости

Подозреваемый в подготовке массового убийства тюменец помещен в психстационар 11:21
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом 11:18
Disney готовит "полностью женский" сериал по "Звездным войнам" 11:17
40 морякам загранплавания разрешили вернуться в Крым через обсерватор 11:15
В Выборге нашли старинные изразцы с символами шведского могущества 11:14
Власти сообщили, когда введут пропускной режим в Челябинской области 11:13
Минпросвещения: Телеуроки охватят до пяти миллионов школьников 11:11
Школы Крыма компьютеризируют 11:10
Больница в Коммунарке получила лекарства на 39 млн рублей 11:07
Ford представил электрический Mustang. Он очень мощный и быстрый 11:01
Приморец неделю проходил с застрявшей в горле рыбной костью 11:00
"Аэрофлот" сократит количество полетов в мае 10:57
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом 10:56
В Кировской области арестованы братья, избившие фельдшера "скорой" 10:56
Японцы сняли новый мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной 10:55
В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу 10:53
В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая 10:51
Госсекретарь США призвал сменить руководство ВОЗ 10:50
В ДНР установили памятник Чехову 10:50
В Москве от коронавируса вылечились уже 2448 человек 10:49
В Иркутской области спасли пропавших на зимнике водителей и ребенка 10:48
В Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку 10:46
В Киргизию разрешили въезд иностранным специалистам 10:44
В Москве рассказали, куда пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения 10:43
В Екатеринбурге дело организатора тайной вечеринки отправили в суд 10:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 10:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нижегородская область стала четвертым регионом России, где количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 73 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших - 1002 человека. Нижегородская область по этому показателю находится на четвертом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
В Нижегородской области скончался седьмой пациент с коронавирусом

Ранее замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что по количеству случаев на 100 тысяч населения регион находится на 19 месте.

- Ежедневный прирост общего числа случаев заражений в день тоже перестает носить "взрывной" характер. Кривая постепенно сглаживается. Ситуация имеет все шансы стабилизироваться. Заболеваемость на 100 тысяч жителей очевидно растет. Но не так все плохо и с этим показателем. По абсолютным цифрам Нижегородская область на 4 месте рейтинга регионов по количеству заболевших. А по приведенным на 100 тысяч населения - мы аж на 19 месте. Что тоже внушает оптимизм. Все делаем правильно. При таком количестве населения меры сдерживания эпидемии эффективны, - написал он.

Также, по словам замгубернатора, регион находится в лидерах по Приволжскому округу по количеству сделанных тестов. На 100 тысяч населения, по данным на 22 апреля, на коронавирус протестировано 1424 человека.

Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В России изменились правила покупки билета на поезд
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции