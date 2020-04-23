В Нижегородской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу

Нижегородская область стала четвертым регионом России, где количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 73 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших - 1002 человека. Нижегородская область по этому показателю находится на четвертом месте после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что по количеству случаев на 100 тысяч населения регион находится на 19 месте.

- Ежедневный прирост общего числа случаев заражений в день тоже перестает носить "взрывной" характер. Кривая постепенно сглаживается. Ситуация имеет все шансы стабилизироваться. Заболеваемость на 100 тысяч жителей очевидно растет. Но не так все плохо и с этим показателем. По абсолютным цифрам Нижегородская область на 4 месте рейтинга регионов по количеству заболевших. А по приведенным на 100 тысяч населения - мы аж на 19 месте. Что тоже внушает оптимизм. Все делаем правильно. При таком количестве населения меры сдерживания эпидемии эффективны, - написал он.

Также, по словам замгубернатора, регион находится в лидерах по Приволжскому округу по количеству сделанных тестов. На 100 тысяч населения, по данным на 22 апреля, на коронавирус протестировано 1424 человека.