В Перми приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга отправят на карантин

Сегодня Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае принял решение о введении дополнительных мер для противодействия распространения опасной инфекции. По решению главного санитарного врача жителям и гостям региона, вернувшимся из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, будет выдаваться предписание о нахождении на домашнем карантине (или обсервации) в течение 14 дней.

Как пояснили в региональном минздраве, решение о введении дополнительных мер вызвано тем, что среди заболевших в Прикамье есть жители, которые вернулись из Москвы и Санкт-Петербурга и в настоящий момент находятся под наблюдением врачей из-за симптомов ОРВИ.

Напомним, сегодня количество зараженных коронавирусом в Прикамье увеличилось до 287 человек. Из них 235 человек находятся на лечении, выздоровели 48 человек, четверо умерли. На карантине по предписанию главного санитарного врача региона находятся 1 782 человека.