В Перми заработала первая мобильная касса - жители микрорайона Вышка-2 получили возможность прямо во дворе своего дома заплатить за отопление и горячую воду.

Жители микрорайона Вышка-2 в Перми получили возможность прямо во дворе своего дома заплатить за отопление и горячую воду.

На площадке между домами N 4 и N 8 по улице Сигаева стоят два уазика. Один - "буханка" с надписью "Мобильная касса", во втором "рычит" генератор. "Он дает электричество для компьютера и кассового терминала, - поясняет водитель "буханки". - Здесь у нас два кассира, два водителя и слесарь.

Народу около машин немного. Как выяснилось позже, жители микрорайона просто не знали о том, что тут будет работать мобильная касса.

- То, что во дворе стоят такие автомобили, я увидела случайно, - говорит пенсионерка Надежда Чудинова. - Очень кстати они подъехали: мне как раз надо решить вопросы по переплате - с меня за тепло сняли лишние 38 копеек.

Кассиры сидят в салоне, общение с клиентами проходит через выдвижной ящик. Поскольку подобное мероприятие проходит впервые, неизбежны накладки. Так, пенсионерка жалуется, что хотя мобильная касса работает всего с 11.00 до 16.00, "кассирш приходится ждать, они, мол, на обеде".

- Мерзну тут вот уже полтора часа, - расстроенно говорит Чудинова. - Хотя дело полезное и нужное: в банках за оплату электричества взимают 30 рублей комиссии, и это для меня очень много. И очень жаль, что здесь принимают платежи только за тепло и горячую воду...

Коммунальщики пояснили, что они будут работать в микрорайоне и в пятницу. Но по какому адресу конкретно они расположатся, неизвестно.

Жаль, что информации о работе мобильной кассе практически нет. Видимо, очень трудно развесить объявления на подъездах, чтобы население точно знало, где и во сколько можно оплатить за отопление и горячую воду.