Новости

В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте 20:32
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений 20:31
Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов 20:31
Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19 20:12
Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19 20:01
В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции 19:54
У берегов Крыма нашли потопленный фашистами теплоход "Армения" 19:45
Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае 19:34
Китай даст ВОЗ 30 миллионов долларов наличными 19:28
В Петербурге арестовали владельца хостела, лишившего глаза сотрудницу 19:27
Источник: Южнокорейские СМИ исказили содержание доклада ООН по КНДР 19:26
Вопрос о тарифах по газу вынесен на высший совет ЕАЭС 19:25
В Удмуртии откроют автошколы, ломбарды и салоны красоты 19:21
СК намерен просить суд о мере пресечения для экс-депутата Дениса Волчека 19:16
Система здравоохранения Петербурга оказалась перегружена из-за COVID-19 19:14
В Казани модернизировали два стратегических ракетоносца Ту-160 19:09
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса 19:06
Япония намерена закрыть въезд из России 19:05
МИД: Заявления США о причастности РФ к инциденту с хлором в САР неприемлемы 19:02
В Удмуртии у работников "Ижмеха" выявили коронавирус 19:02
Собянин: Разрешать прогулки москвичам пока слишком рискованно 18:52
Пограничники Беларуси получили более 31 тысячи средств защиты 18:51
Водитель Бабкиной опроверг сведения, что он заражен коронавирусом 18:51
В Мордовии от коронавируса скончался второй пациент 18:47
В Петербурге выписали из больницы главу комитета по здравоохранению 18:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 20:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Касса в "буханке"

В Перми коммунальные платежи принимают прямо на улице
Текст, фото: Константин Бахарев ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
В Перми заработала первая мобильная касса - жители микрорайона Вышка-2 получили возможность прямо во дворе своего дома заплатить за отопление и горячую воду.
Жители микрорайона Вышка-2 в Перми получили возможность прямо во дворе своего дома заплатить за отопление и горячую воду. Жители микрорайона Вышка-2 в Перми получили возможность прямо во дворе своего дома заплатить за отопление и горячую воду.
Жители микрорайона Вышка-2 в Перми получили возможность прямо во дворе своего дома заплатить за отопление и горячую воду.

На площадке между домами N 4 и N 8 по улице Сигаева стоят два уазика. Один - "буханка" с надписью "Мобильная касса", во втором "рычит" генератор. "Он дает электричество для компьютера и кассового терминала, - поясняет водитель "буханки". - Здесь у нас два кассира, два водителя и слесарь.

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Народу около машин немного. Как выяснилось позже, жители микрорайона просто не знали о том, что тут будет работать мобильная касса.

- То, что во дворе стоят такие автомобили, я увидела случайно, - говорит пенсионерка Надежда Чудинова. - Очень кстати они подъехали: мне как раз надо решить вопросы по переплате - с меня за тепло сняли лишние 38 копеек.

Кассиры сидят в салоне, общение с клиентами проходит через выдвижной ящик. Поскольку подобное мероприятие проходит впервые, неизбежны накладки. Так, пенсионерка жалуется, что хотя мобильная касса работает всего с 11.00 до 16.00, "кассирш приходится ждать, они, мол, на обеде".

- Мерзну тут вот уже полтора часа, - расстроенно говорит Чудинова. - Хотя дело полезное и нужное: в банках за оплату электричества взимают 30 рублей комиссии, и это для меня очень много. И очень жаль, что здесь принимают платежи только за тепло и горячую воду...

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до конца года

Коммунальщики пояснили, что они будут работать в микрорайоне и в пятницу. Но по какому адресу конкретно они расположатся, неизвестно.

Жаль, что информации о работе мобильной кассе практически нет. Видимо, очень трудно развесить объявления на подъездах, чтобы население точно знало, где и во сколько можно оплатить за отопление и горячую воду.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются