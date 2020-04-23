В России появилась новая профессия - аудионяня

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Сказки и не только

Пензенские библиотеки предложили своим землякам новую услугу. Они бесплатно читают сказки детям с помощью гаджетов. А сейчас библиотекари думают, чем увлечь читателей старшего поколения, которые тоже испытывают дефицит живого общения.

25 апреля стартует Всероссийский онлайн-марафон #75слов Победы. Библиотекари предложили своим землякам присоединиться к нему. Каждый может выложить видеоролик домашнего чтения - зачитать 75 слов из письма с фронта или любимого произведения о войне. Ролики будут размещены в соцсетях и на официальных сайтах пензенских библиотек.

Что касается сказок, то эта услуга оказалась настолько популярной, что пришлось лимитировать время. Одному ребенку читают не более двадцати минут.

Некоторые сотрудники творчески подошли к исполнению новых обязанностей и по видеосвязи разыгрывают настоящие кукольные спектакли. Нашлись в штате и психологи, они помогают выбрать сказку в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.

Как показывает практика, ТОП самых часто запрашиваемых произведений возглавляют русские народные сказки и смешные детские рассказы.

80 историй про Самарика

В Самаре детская писательница Мария Пашинина уже вторую неделю сама читает сказки по телефону ребятам со всей страны. Это не просто книжные истории, а ее авторские рассказы о веселом и мудром хранителе Самары - Самарике.

- Сказки будут интересны детям от 5 до 10 лет. Волшебных историй 80! Хватит надолго! И главное - сказки веселые и очень добрые.

Родители отдыхают, ребенок лично общается со мной, - делится Мария. - Я рада, что моя идея оказалась востребованной. Каждый вечер я шесть раз рассказываю сказки. На другом конце провода часто не один ребенок, а целая семья. И мне нравится слышать их смех, чувствовать их радость.

Звонки принимаются со всей России, чтобы сказка пришла в дом, достаточно написать автору личное сообщение на ее странице Вконтакте или через Самарскую областную детскую библиотеку.

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