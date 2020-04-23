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23.04.2020 18:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области бизнес свяжут с институтами поддержки онлайн

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Агентство по привлечению инвестиций (АПИ) Самарской области инициировало серию эфиров с участием представителей институтов поддержки бизнеса. Первый эфир прошел в Инстаграмм-аккаунте АПИ @investinsamara.
Гостем онлайн встречи стала директор Информационно-консалтингового агентства Самарской области (ИКАСО) Наталья Дейч. Фото: ГКУ СО "ИКАСО" Гостем онлайн встречи стала директор Информационно-консалтингового агентства Самарской области (ИКАСО) Наталья Дейч. Фото: ГКУ СО "ИКАСО"
Гостем онлайн встречи стала директор Информационно-консалтингового агентства Самарской области (ИКАСО) Наталья Дейч. Фото: ГКУ СО "ИКАСО"

Гостем онлайн встречи стала директор Информационно-консалтингового агентства Самарской области (ИКАСО) Наталья Дейч. ИКАСО предоставляет консалтинговые услуги действующим и потенциальным предпринимателям, а с этого года также самозанятым. Провел эфир исполнительный директор АПИ Сергей Никитин.

Фото: iStock
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- Мы решили в формате таких эфиров рассказать нашим партнерам о том, как мы работаем сегодня, - отметил Сергей Никитин. - В условиях жестких ограничений с которыми все столкнулись, мы заметили по себе и коллегам из министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, что мы достаточно быстро и эффективно приспособились к новой ситуации, разработали новые более точечные методы коммуникаций с нашими партнерами. Все проекты продолжают реализовываться. И сейчас есть время, чтобы спокойно и продуктивно планировать будущее.

Напомним, АПИ сегодня области продолжает активную работу со своими партнерами в режиме "одного окна" - поменялись лишь формы взаимодействия. Проводятся консультации потенциальных инвесторов, ведутся переговоры, оказываются услуги по содействию в сопровождении текущих инвестиционных проектов и получению льгот и преференций. Используются все методы коммуникации - от телефонных переговоров до конференций по видеосвязи. В свою очередь, бизнес дает обратную связь по необходимым и актуальным антикризисным мерам, а затем вся информация передается правительству региона.

Информацию о дополнительных мерах поддержки можно узнать у специалистов АПИ. Все вопросы можно направлять на почту info@investinsamara.ru, позвонить по телефону (846) 375-03-05, либо оставить заявку на сайте инвестиционного портала.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Мы знаем как важно сегодня предпринимателям слышать информацию из первых уст от официальных лиц правительства региона, руководителей банков, коллег из налоговых органов. Мы понимаем, что нужно давать пояснения, отвечать на конкретные вопросы, чтобы у всех была возможность воспользоваться теми инструментами поддержки, которые сегодня существуют.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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