В Татарстане вводят новые штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Госсовете Татарстана утвердили систему штрафов за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий законопроект был принят сразу в трех чтениях на заседании парламента республики.

Размер штрафа для граждан составит от одной тысячи до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей. Самое серьезное наказание грозит юридическим лицам - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

За повторное нарушение режима самоизоляции рядовых татарстанцев могут оштрафовать уже на 5 тысяч рублей. У должностных лиц сумма штрафа возрастет до 40-50 тысяч рублей, у юрлиц до 300-500 тысяч.

"К сожалению, населением до конца не осознается важность соблюдения введенных ограничений и "режима повышенной готовности", - прокомментировал законопроект председатель Госсовета РТ Фарид Мухамтешин, - коронавирус развивается. Мы вводим меры для тех, кто совершенно не заботится о своем здоровье и о здоровье своих близких, окружающих людей".

Новый закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом РТ.