В Татарстане вводят новые штрафы за нарушение режима самоизоляции

Новости

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве 15:59
Замглавы МЧС России получил новую должность 15:57
Власти Мадрида отменили все мероприятия до ноября 15:56
Как коронавирус разоряет ведущие англоязычные университеты 15:52
В Липецке завели дело на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19 15:50
В Ростовской области исправительные колонии открыли интернет-магазины 15:50
В МЧС выступили против ужесточения наказания за палы и поджоги 15:48
Нижегородцев подключат к федеральной системе выдачи QR-кодов 15:48
Песков: В РФ не видят значительных успехов по выполнению Минских соглашений 15:47
Учительница из Астрахани пойдет под суд за совращение подростка 15:40
Роспатент ускорит рассмотрение заявок на изобретения для борьбы с вирусами 15:36
Московская медсестра зарезала мужчину во время ссоры 15:35
В Марий Эл на экс-главврача завели дело из-за похищения младенца 15:29
Следком РФ возбудил дело о геноциде в Карелии в годы войны 15:28
Renault и Nissan начнут выпускать модели друг друга 15:25
В Екатеринбурге из-за COVID-19 отменили майские шествия и Парад Победы 15:18
ФАС проверит ритейлеров из-за случаев роста цен на лимоны 15:18
Лукашенко: В лечении людей должна быть задействована вся вертикаль власти 15:10
Бывший участник шоу "Голос" стал доставщиком еды в Калининграде 15:10
Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом 15:10
Под Калининградом подростка насмерть завалило грунтом 15:09
В Мурманской области снимут запрет на любительскую рыбалку 15:09
В России впервые клонировали теленка 15:07
В поездах дальнего следования пассажирам измерят температуру 15:06
Минтруд предложил закрыть на карантин дома престарелых 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 14:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Татарстане вводят новые штрафы за нарушение режима самоизоляции

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Госсовете Татарстана утвердили систему штрафов за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий законопроект был принят сразу в трех чтениях на заседании парламента республики.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
В новом проекте КоАП штрафы увеличены не будут

Размер штрафа для граждан составит от одной тысячи до четырех тысяч рублей. Для должностных лиц - от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей. Самое серьезное наказание грозит юридическим лицам - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

За повторное нарушение режима самоизоляции рядовых татарстанцев могут оштрафовать уже на 5 тысяч рублей. У должностных лиц сумма штрафа возрастет до 40-50 тысяч рублей, у юрлиц до 300-500 тысяч.

В Екатеринбурге волонтеры получили штрафы за нарушение самоизоляции

"К сожалению, населением до конца не осознается важность соблюдения введенных ограничений и "режима повышенной готовности", - прокомментировал законопроект председатель Госсовета РТ Фарид Мухамтешин, - коронавирус развивается. Мы вводим меры для тех, кто совершенно не заботится о своем здоровье и о здоровье своих близких, окружающих людей".

Новый закон вступит в силу после того, как будет подписан президентом РТ.

Общество Общество Здоровье Власть Право Административное право Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
ЦБ снизил курс доллара почти на 2 рубля, евро - на 3 рубля
За сутки в России подтверждено 4774 случая COVID-19 в 81 регионе
ФАС проверит ритейлеров из-за случаев роста цен на лимоны
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В России изменились правила покупки билета на поезд
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции