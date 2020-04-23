В Удмуртии у работников "Ижмеха" выявили коронавирус

У троих работников Ижевского механического завода в Удмуртии обнаружили коронавирус. Об этом во время прямого эфира в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Весь цех, весь коллектив на 14-дневном карантине и мы постоянно проверяем анализы. Мер достаточно, чтобы не было очага, - сказал Бречалов.

Сейчас на предприятии проводится эпидемиологическое расследование.

Всего в регионе по данным на 23 апреля зарегистрировано 178 случаев заражения коронавирусом, из них 19 человек вылечились, четверо умерли.