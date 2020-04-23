Жителю Башкирии предъявили обвинение в серийных убийствах

51-летнему жителю Янаульского района предъявлено обвинение в совершении трех двойных убийств, разбое и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Все эти преступления произошли с 2008 по 2011 годы на территории Янаульского и Краснокамского районов и долгое время оставались нераскрытыми. Жертвами стали две пожилые супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летний отец с 42-летним сыном. Все они были достаточно обеспеченными, занимались сельским хозяйством. Из домов погибших злоумышленник похитил деньги и различные ценности. Однако установить преступника на тот момент не удалось.

Работая над расследованием преступлений прошлых лет, сотрудники регионального следкома проанализировали аналогичные уже раскрытые дела и обнаружили сходство "почерков" непойманного грабителя и осужденного в 2018 году преступника. Последний предстал перед судом в 2018 году за 25 серийных краж в Янаульском районе и ныне отбывает наказание в исправительной колонии.

Следователи и следователи-криминалисты следкома и уголовного розыска МВД по РБ провели сложные сравнительные экспертные исследования из различных областей науки по изъятым вещественным доказательствам и в результате обнаружили следы подозреваемого на каждом месте преступления. Кроме того повторно допросили соседей и членов семей потерпевших и изучили личность обвиняемого. Стражи порядка установили: мужчина - профессиональный преступник, который специализируются на хищениях и ранее уже был судим за кражи. Также в момент совершения расследуемых преступлений подозреваемый находился в этих селах.

Следствие считает: все грабежа и убийства были заранее спланированы обвиняемым, который специально собирал сведения о будущих жертвах и знакомился с ними под предлогом продажи товаров. Проникнув в дом, преступник бил мужчин по голове тупым предметом, душил женщин, забирал из дома деньги и другие ценные вещи и уходил. Действовал он максимально аккуратно, практически не оставляя следов, а после первого убийства в 2008 году, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом потерпевших.

В следкоме уточнили: обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признает. Сейчас следственные действия продолжаются.