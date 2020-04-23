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23.04.2020 06:35
Проект: В регионах

В цехах горячо

Алтайские заводы постепенно возобновляют работу
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 89(8143)
Крупные и средние промышленные предприятия Алтайского края сделали первые шаги по возвращению к привычному ритму и объемам работы. Это стало возможным после того, как губернатор Виктор Томенко подписал постановление, расширяющее список разрешенных видов деятельности. Почти 26 тысяч сотрудников из пятидесяти компаний вышли из режима самоизоляции при условии, что работодатели будут неукоснительно выполнять санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно мониторингу производственных и энергетических предприятий, который ведут региональный минпромэнерго и Союз промышленников Алтайского края, из крупных компаний полностью задействовали свои кадры Рубцовский завод запчастей, бийский "Эвалар" и барнаульский пивзавод. Более девяноста процентов работников вышли из режима самоизоляции в "Алтайвагоне", "Меланжисте Алтая" и на ряде других предприятий.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Среди предприятий, вошедших в список, - барнаульский завод АТИ, где возобновили производство тормозных железнодорожных колодок.

- Российские железные дороги работу не прекращали, поэтому потребность в наших изделиях есть. Запускаем текстильный цех, вторую очередь цеха по производству формованных деталей. При этом мы берем на себя дополнительную ответственность, в первую очередь - за здоровье наших сотрудников. На предприятии сейчас совершенно другой пропускной режим, ведется санитарная обработка помещений, проводим разъяснительные беседы с работниками. Они, кстати, с пониманием отнеслись к дополнительным мерам безопасности, - сообщил корреспонденту "РГ" гендиректор АТИ Артем Шамков.

Он отметил оперативность, с которой региональное правительство отреагировало на просьбу промышленников о срочной помощи. С соответствующим письмом к губернатору обратился Союз промышленников Алтайского края (СПА). "В условиях наметившегося экономического спада риски возникновения социальной напряженности на крупных предприятиях региона очень высоки, и в первую очередь они обусловлены недостатком средств на выплату заработной платы. Это может привести к массовой безработице", - говорилось в письме, подписанном председателем правления СПА Виктором Германом.

В качестве первоочередных было предложено десять мер поддержки крупных промышленных предприятий, которые в прошлом году обеспечили поступление свыше 35 процентов всех налогов и сборов в бюджетную систему. Среди них - формирование списка предприятий, которым необходим особый режим работы для сохранения технологических цепочек и выполнения госзаказов; компенсация из средств краевого бюджета ста процентов ставки по кредитам, привлеченным для выплаты зарплаты, отпускных и оплаты больничных листов; освобождение на шесть месяцев предприятий промышленности от уплаты краевых налогов; полная компенсация процентной ставки по действующим инвестиционным кредитам.

Также было предложено вдвое уменьшить размер налогов и взносов, начисляемых на фонд оплаты труда, субсидировать расходы предприятий на выплату зарплаты и предоставить отсрочку по выплате основного долга по кредитам, полученным в региональном фонде развития, с последующей реструктуризацией задолженности.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Реакция краевой власти была оперативной. Наблюдательный совет Фонда развития Алтайского края принял положительные решения о предоставлении до 1 октября этого года отсрочки по кредитным платежам для АТИ и "Лакаса-Тэкс". В ближайшее время будут рассмотрены заявки еще двух предприятий. Кроме того, краевое правительство планирует предоставить нескольким компаниям субсидии по кредитам на выплату зарплаты и на инвестиционные цели. Ключевым условием для получателей станет сохранение рабочих мест.

Компетентно

Александр Климин, заместитель председателя правительства Алтайского края:

- Нынешняя ситуация особенно сказалась на предприятиях легкой промышленности и производителях стройматериалов. Заметно пострадал транспорт - пассажиропоток сократился в два раза, по некоторым направлениям перевозки вообще отменены. Последствия вынужденного простоя мы сможем оценить не раньше конца мая. Пока у крупных промпредприятий не наблюдается снижения заказов - они ими обеспечены на месяц-два вперед. В ряде отраслей растут неплатежи. Например, в ЖКХ - на пять-семь процентов, при этом в Белокурихе недосбор около сорока процентов (более половины потребителей коммунальных услуг - санатории), и это уже начинает сказываться на жилищно-коммунальной сфере.

В правительстве РФ говорят о том, что в ближайшее время будет принят второй пакет антикризисных мер. Возможно, в него попадут и крупные промпредприятия, поскольку первый пакет касался в основном предприятий малого и среднего бизнеса. На уровне региона мы прорабатываем возможность внесения дополнений в постановление краевого правительства N 237 о мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности. Они будут направлены на помощь предприятиям как раз в таких кризисных ситуациях. Кроме того, определенные изменения внесены в деятельность Фонда развития Алтайского края - они позволяют предоставлять отсрочку по выданным ранее кредитам. Рассматривается возможность рефинансирования выданных кредитов.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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