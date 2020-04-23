Согласно мониторингу производственных и энергетических предприятий, который ведут региональный минпромэнерго и Союз промышленников Алтайского края, из крупных компаний полностью задействовали свои кадры Рубцовский завод запчастей, бийский "Эвалар" и барнаульский пивзавод. Более девяноста процентов работников вышли из режима самоизоляции в "Алтайвагоне", "Меланжисте Алтая" и на ряде других предприятий.
Среди предприятий, вошедших в список, - барнаульский завод АТИ, где возобновили производство тормозных железнодорожных колодок.
- Российские железные дороги работу не прекращали, поэтому потребность в наших изделиях есть. Запускаем текстильный цех, вторую очередь цеха по производству формованных деталей. При этом мы берем на себя дополнительную ответственность, в первую очередь - за здоровье наших сотрудников. На предприятии сейчас совершенно другой пропускной режим, ведется санитарная обработка помещений, проводим разъяснительные беседы с работниками. Они, кстати, с пониманием отнеслись к дополнительным мерам безопасности, - сообщил корреспонденту "РГ" гендиректор АТИ Артем Шамков.
Он отметил оперативность, с которой региональное правительство отреагировало на просьбу промышленников о срочной помощи. С соответствующим письмом к губернатору обратился Союз промышленников Алтайского края (СПА). "В условиях наметившегося экономического спада риски возникновения социальной напряженности на крупных предприятиях региона очень высоки, и в первую очередь они обусловлены недостатком средств на выплату заработной платы. Это может привести к массовой безработице", - говорилось в письме, подписанном председателем правления СПА Виктором Германом.
В качестве первоочередных было предложено десять мер поддержки крупных промышленных предприятий, которые в прошлом году обеспечили поступление свыше 35 процентов всех налогов и сборов в бюджетную систему. Среди них - формирование списка предприятий, которым необходим особый режим работы для сохранения технологических цепочек и выполнения госзаказов; компенсация из средств краевого бюджета ста процентов ставки по кредитам, привлеченным для выплаты зарплаты, отпускных и оплаты больничных листов; освобождение на шесть месяцев предприятий промышленности от уплаты краевых налогов; полная компенсация процентной ставки по действующим инвестиционным кредитам.
Также было предложено вдвое уменьшить размер налогов и взносов, начисляемых на фонд оплаты труда, субсидировать расходы предприятий на выплату зарплаты и предоставить отсрочку по выплате основного долга по кредитам, полученным в региональном фонде развития, с последующей реструктуризацией задолженности.
Реакция краевой власти была оперативной. Наблюдательный совет Фонда развития Алтайского края принял положительные решения о предоставлении до 1 октября этого года отсрочки по кредитным платежам для АТИ и "Лакаса-Тэкс". В ближайшее время будут рассмотрены заявки еще двух предприятий. Кроме того, краевое правительство планирует предоставить нескольким компаниям субсидии по кредитам на выплату зарплаты и на инвестиционные цели. Ключевым условием для получателей станет сохранение рабочих мест.
Александр Климин, заместитель председателя правительства Алтайского края:
- Нынешняя ситуация особенно сказалась на предприятиях легкой промышленности и производителях стройматериалов. Заметно пострадал транспорт - пассажиропоток сократился в два раза, по некоторым направлениям перевозки вообще отменены. Последствия вынужденного простоя мы сможем оценить не раньше конца мая. Пока у крупных промпредприятий не наблюдается снижения заказов - они ими обеспечены на месяц-два вперед. В ряде отраслей растут неплатежи. Например, в ЖКХ - на пять-семь процентов, при этом в Белокурихе недосбор около сорока процентов (более половины потребителей коммунальных услуг - санатории), и это уже начинает сказываться на жилищно-коммунальной сфере.
В правительстве РФ говорят о том, что в ближайшее время будет принят второй пакет антикризисных мер. Возможно, в него попадут и крупные промпредприятия, поскольку первый пакет касался в основном предприятий малого и среднего бизнеса. На уровне региона мы прорабатываем возможность внесения дополнений в постановление краевого правительства N 237 о мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности. Они будут направлены на помощь предприятиям как раз в таких кризисных ситуациях. Кроме того, определенные изменения внесены в деятельность Фонда развития Алтайского края - они позволяют предоставлять отсрочку по выданным ранее кредитам. Рассматривается возможность рефинансирования выданных кредитов.