Чем готовы помочь малому и среднему бизнесу в Новосибирской области

В Новосибирской области вслед за промпредприятиями и строительными компаниями возобновил работу еще ряд организаций, в числе которых субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) - в частности, парикмахерские, салоны красоты и химчистки. Пока трудно сказать, какие убытки понесли и продолжают нести предприниматели из-за введенных в период пандемии коронавируса ограничительных мер. Но уже понятно: без поддержки со стороны властей, кредитно-финансовых структур выжить "малышам" будет очень трудно.

Масштаб проблемы отражает специальная виртуальная карта, разработчики которой предложили российским предпринимателям обозначить на ней свой бизнес, оказавшийся под угрозой. О себе таким образом заявило свыше 600 предприятий, где без работы могут остаться более пяти тысяч человек. Петицию за введение срочных мер поддержки МСБ, включая обнуление налогов для этого сектора, подписали порядка 280 тысяч человек. Свыше трех с половиной тысяч поделились своими историями в комментариях.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовит свою "карту самочувствия". Предпринимателей приглашают принять участие в опросе с целью узнать состояние российского бизнес-сообщества во время пандемии коронавируса. Это, отмечают в АСИ, поможет проанализировать изменения в положении бизнеса и влияние мер поддержки.

Чтобы было понятно, о чем идет речь, достаточно привести данные состояния одной лишь сферы - общественного питания. Новосибирские рестораторы в первые недели пандемии и вследствие мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, зафиксировали падение выручки более чем на 75 процентов. Эта сфера все еще остается в само-изоляции, как и многие другие. Заведения общепита могут продолжать работу только в формате "на вынос" или в режиме доставки, что не все могут себе позволить из-за высокой себестоимости продуктов и необходимости пользоваться агрегаторами, которым полагается процент от продаж.

Представители индустрии красоты и туризма тоже не исключают снижения спроса в связи с ожидаемым падением доходов населения из-за ситуации вокруг пандемии.

В числе основных проблем, которые возникли у предпринимателей из-за простоя на фоне пандемии, - отсутствие средств на зарплату сотрудникам, арендные и коммунальные платежи, выполнение кредитных и социальных обязательств.

Однако пока продолжать расширять круг организаций, которым разрешена работа в Новосибирске и Новосибирской агломерации, руководство региона считает преждевременным.

- Однозначно могу сказать, что возобновить работу организаций, где скапливается большое количество людей, а это прежде всего торгово-развлекательные и фитнес-центры, кинотеатры, до конца апреля не вижу возможным, - заявил губернатор области Андрей Травников.

В связи с этим Сибирская ассоциация рестораторов и отельеров обратилась к главе региона и областному правительству с просьбой принять меры для поддержки отрасли, которые могли бы действовать и после отмены режима самоизоляции. Прежде всего речь идет о компенсациях заработной платы и отсрочках по налогам.

Согласно принятому региональными властями антикризисному плану, поддержку в первую очередь будут получать предприятия и организации, которые не станут увольнять людей в сложных экономических условиях. Предполагается расширение программ Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Фонда микрофинансирования Новосибирской области. Предусмотрено введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы, до 1 октября 2020 года. И это, как утверждают в правительстве региона, только первый пакет мер.

Кредитно-финансовые структуры и институты поддержки бизнеса предлагают свои программы.

- В сегодняшних условиях один из самых действенных инструментов - поддержка потребительской активности. Нынешний кризис дает возможность сформировать категорию лояльных потребителей, улучшить сервис, - отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

На платформе 100gorodov.ru предприниматели (в том числе новосибирские) могут бесплатно размещать свои предложения, информацию об акциях, скидках для горожан.

Структурное подразделение центра "Мой бизнес" в Новосибирске открыло горячую линию для субъектов МСБ, где специалисты рассказывают им о действующих мерах поддержки.

Новосибирский госуниверситет экономики и управления предлагает малому и среднему бизнесу бесплатную консультационную поддержку по широкому кругу экономических, правовых и управленческих вопросов. Также здесь организован курс открытых вебинаров "Кризис: инструкция по выживанию".

Не остались в стороне и банки. Так, банк "Открытие" проводит акцию "Бизнес-поддержка": спецпредложения распространяются на клиентов из наиболее пострадавших отраслей, таких как гостиничный бизнес, общепит, культура, спорт, образование, сфера досуга и развлечений.

Член правления "Альфа-Банка" Денис Осин сообщил о решении предоставить льготы и кредитные каникулы предпринимателям, чей бизнес пострадал от ситуации с коронавирусом.

Свой пакет поддержки МСБ есть и у банка "Левобережный". Здесь отмечают, что кредитные каникулы позволят наиболее чувствительным к кризису компаниям получить отсрочку выплаты основного долга и процентов на шесть месяцев, а также уменьшить размер платежей на льготный период для индивидуальных предпринимателей.

Кстати

Управление Федеральной налоговой службы РФ по Новосибирской области открыло на сайте ФНС России специальный раздел, в котором опубликованы меры поддержки бизнеса из-за снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции. В их числе - приостановление проверок и мер взыскания, перенос сроков сдачи отчетности, уплаты налогов и страховых взносов.

А как у соседей?

В Алтайском крае о серьезных региональных мерах поддержки малого бизнеса пока не объявлено. Губернатор региона Виктор Томенко объясняет это отсутствием финансовых возможностей. "Консолидированный бюджет края из-за ситуации с коронавирусом недополучит около восемнадцати миллиардов рублей. Учитывая высокую дотационность бюджета и неустойчивое развитие региональной экономики, мы не можем пойти на прямые меры поддержки. Но планируем снизить арендную плату за счет льгот по налогу на имущество для тех, кто его сдает. Также рассматриваем возможность снизить ставки на патенты и "упрощенку" для микробизнеса", - пояснил он.

Руководство региона надеется, что предпринимателям помогут решения, принятые на федеральном уровне. Однако представители малого бизнеса говорят, что не могут ни получить в банках беспроцентные займы на выплату зарплаты, ни оформить каникулы по действующим кредитам.

- Требования очень жесткие, далеко не все субъекты МСП им соответствуют. Но даже тем, кто соответствует, банки не торопятся помогать, потому что считают эти операции высокорискованными. Если предприниматели не получат помощи и в ближайшее время не начнут работать, то многие предприятия просто закроются. Это выльется в очередные потери для бюджета, причем на достаточно длительный срок. Регион не только лишится части налогоплательщиков, но и получит прирост безработицы, - комментирует ситуацию председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц.

В региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры подтвердили, что многие малые предприятия и предприниматели сегодня оказались в сложной ситуации и для них остро стоит вопрос дальнейшей деятельности. Всего в Алтайском крае около восьмидесяти тысяч субъектов МСП, которые обеспечивают работой свыше 250 тысяч жителей региона.

- Механизмы федеральной поддержки сейчас отрабатываются, мы надеемся, что это позволит помочь большей части предпринимателей. На региональном уровне мы снизили ставки по льготным кредитам в краевом фонде микрозаймов до трех процентов годовых и оформляем отсрочки платежей по действующим займам на три-четыре месяца. Кроме того, краевая гарантийная организация почти обнулила платежи за предоставление гарантий по кредитам, - отметил начальник управления Александр Евстигнеев.

Подготовила Татьяна Кузнецова