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23.04.2020 17:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор призвал новосибирцев с симптомами ОРВИ оставаться дома

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратился к жителям региона с просьбой внимательно отнестись к своему здоровью и при малейших признаках ОРВИ оставаться дома, предупредив об этом работодателей.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом! - отметил глава региона. - Понимаю, что сибиряки - люди крепкие. Мы все привыкли переносить легкое недомогание на ногах. Но только не в этот период!

Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирский губернатор оценил возможности инфекционного госпиталя

Андрей Травников обратил внимание на то, что к любому ОРВИ нужно относиться как к потенциальному коронавирусу. По заявлению медиков, характерные признаки COVID-19 - сухой кашель и температура - появляются при развитии заболевания. А начинаться оно может с насморка или боли в горле - с симптомов, свойственных традиционным ОРВИ.

Медики должны будут сделать тест на выявление инфекции, установить медицинское наблюдение.

- Скорее всего, результаты теста будут отрицательными, все обойдется! Но осторожность не помешает, - подчеркнул Андрей Травников в обращении.

Ранее глава региона поручил усилить работу по выявлению и лечению ОРВИ. Руководителям организаций, предприятий, которые возобновили свою работу, поставлена задача проводить ежедневную термометрию сотрудников, опрос о состоянии здоровья. При выявлении работников, чувствующих недомогание, необходимо немедленно их отстранять от работы, информировать об этом главврачей центральных городских и районных больниц.

Справка "РГ"

В Новосибирской области по поручению президента страны Владимира Путина проводится работа по созданию дополнительных медицинских мощностей для борьбы с COVID-19. Часть мероприятий уже выполнена. Для приема заболевших подготовлены помещения инфекционного госпиталя на базе Городской клинической больницы № 11, первой инфекционной больницы, третьей детской инфекционной, областного госпиталя ветеранов. Как отметил глава региона Андрей Травников, в медучреждениях необходимо создать резерв. Для области установлена планка - 2200 коек. Дополнительным решением стало введение "двойного фильтра" в инфекционной больнице № 1 и инфекционном госпитале на базе ГКБ № 11. Все эти меры, подчеркнул губернатор, позволяют минимизировать риски по заносу инфекции в другие стационары.

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