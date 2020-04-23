На Алтае и в Монголии ученые нашли петроглифы, схожие с европейскими

Найденные ранее в Сибири и на Дальнем Востоке следы наскального искусства не позволяли ученым с уверенностью причислять их к этому историческому периоду. По словам советника директора новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН академика Вячеслава Молодина, сегодня нет методов прямой датировки таких памятников. В то же время образцы петроглифов, что определенно относятся к древнейшей эпохе, в основном находятся в Западной Европе. Однако теперь ученые уверены, что найденные на Алтае и в Монголии изображения относятся именно к позднему палеолиту.

На алтайских скалах древние оставили изображения лошадей, быков, коз, оленей, а вот на археологическом памятнике, обнаруженном в Монголии, есть даже мамонты. Нарисовать их человек мог, только если жил с "гигантами" в одну эпоху. При этом техника изображения отдельных частей животных на Алтае и в Монголии очень схожая. Как и метод нанесения рисунков - хотя на Алтае художнику нужно было справиться с невероятно твердой поверхностью риолита, а в Монголии работали на весьма податливых обнажениях сланца.

- Это новый штрих к тому, что мы знаем об иррациональной деятельности древних людей в Центральной Азии. Науке известны предметы искусства эпохи палеолита в регионе. Это и знаменитая серия скульптур на территории Мальты в Иркутской области, возраст которых от 23-19 тысяч лет, и несколько комплексов на Ангаре. Предположение, что у обитателя плейстоцена было в том числе наскальное искусство на открытых плоскостях, вполне укладывается в этот контекст, - считает Вячеслав Молодин.