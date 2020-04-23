На Алтае спасли 36 человек из огненной западни на горе

В Республике Алтай спасатели эвакуировали 36 человек с горы в районе поселка Шашикман. Собиратели орехов оказались в эпицентре лесного пожара.

- Местные жители поднялись на гору в Онгудайском районе для того, чтобы собрать оттаявшие из-под снега прошлогодние кедровые орехи, - рассказала "РГ" представитель ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко.

Однако спустя некоторое время на горе начался лесной пожар. Огонь отрезал сборщикам орехов дорогу к поселку. Перепуганные люди обратились за помощью в МЧС.

- Поиск и спасение людей осложнялись плохой видимостью от плотного дыма, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. - В 13.32 по московскому времени для эвакуации людей вылетел вертолет Ми-8 Авиалесоохраны с четырьмя спасателями на борту.

На данный момент спасателям и пожарным удалось эвакуировать с горы 36 человек. Одиннадцать из них вывезли из огня с помощью вертолета.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.