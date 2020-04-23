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23.04.2020 14:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Монументе Славы в Новосибирске зажгли Вечный огонь

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
На Монументе Славы в Новосибирске завершаются реставрационные работы. Кульминацией стало зажжение Вечного огня.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- До главного праздника нашей страны - юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне - остались считаные дни. На Монументе Славы идет напряженная работа, вносятся последние штрихи. Сегодня огонь занял свое место, - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, принявший участие в церемонии зажжения огня.

Реставрационные работы на мемориальном комплексе начались в прошлом году. Специалисты выявили дефекты чугунной чаши для огня, на ней появилась трещина. Ответственную работу по реставрации доверили работникам завода "Сиблитмаш", где в свое время и была отлита чаша. Ее запаяли и отшлифовали. Также пришлось заменить газовую горелку - на ветроустойчивую диффузионную. Ее произвели в Екатеринбурге. Новая горелка работает на природном газе.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Мэр Анатолий Локоть напомнил, что в связи с масштабной реконструкцией Монумента Славы пламя потушили на несколько месяцев. Повторное торжественное зажжение состоялось 7 ноября 2019 года. Огонь привезли из Москвы с Могилы Неизвестного Солдата. Во время реставрации чугунной чаши и газовой горелки пламя, привезенное из Москвы, убрали на хранение в специальную капсулу, которая находилась на Посту № 1. Таким образом, сегодня огонь на Монументе Славы официально зажгли в третий раз.

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Монументе Славы продолжается ремонт постаментов. До конца апреля планируется завершить работы на Аллее оружия, памятниках "Единству Фронта и Тыла", "Сибирским дивизиям", "Участникам локальных войн", а также мемориальном комплексе "Подвигу сибиряков в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и Аллее Героев Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы.

С 10 апреля ведутся работы по исправлению ошибок в фамилиях и инициалах фронтовиков, указанных на пилонах Монумента Славы. Заявки на исправления принимались с января этого года. Работы проводят сотрудники муниципального учреждения "Горзеленхоз". Всего обнаружена 31 опечатка (ошибка). До конца мая на входной группе Монумента Славы будет уложен новый рулонный газон.

Справка "РГ"

Чаша Вечного огня диаметром 2200 мм и весом около двух тонн была отлита из чугуна на заводе "Сиблитмаш". Впервые Вечный огонь был зажжен 6 ноября 1967 года во время торжественного открытия Монумента Славы. Пламя для него взяли на заводе им. В. П. Чкалова: оно было зажжено от металлургической печи цеха № 18, которая работала всю Великую Отечественную войну.

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