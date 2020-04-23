В связи с распространением коронавируса управляющие компании и ТСЖ обязали проводить дезинфекцию подъездов. Однако специалисты заявляют, что на выполнение требований в полном объеме нет ни средств, ни кадров. В итоге эта работа превращается в фикцию и пустую трату денег.

- Мы следим за ситуацией и видим, что крупные управляющие компании стараются обрабатывать подъезды согласно новым правилам, - отмечает руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Новосибирской области Сергей Аверьяскин. - И все же то, как это проходит, близко к профанации. Обрабатывать подъезды нужно ежедневно, по нескольку раз, ведь эффект от обработки длится лишь несколько часов. Это само по себе требует огромных денег. Но любой инфицированный человек, зашедший в подъезд, оставит вирус на уже обработанной поверхности - перилах, кнопках лифта и так далее.

При этом, как отмечает исполнительный директор одной из крупнейших в городе управляющих компаний АО "МКС-Новосибирск" Иван Волков, дезинфекция коммунальщикам не по карману.

- Мы запросили у Роспотребнадзора рекомендации по проведению такой процедуры и пересчитали на деньги, - поясняет он. - Согласно нормативам, каждая уборщица должна обрабатывать места общего пользования хлорсодержащими растворами в количестве 300 миллилитров на квадратный метр. Выходит, на девятиэтажный подъезд площадью 750-800 "квадратов" нужно вылить 250 литров такого средства. Не каждый мужчина справится. Кроме того, в нашей ситуации, когда под управлением 2,5 тысячи многоэтажек, чтобы дважды в день проводить дезинфекцию, нужно еще двести миллионов рублей. Это огромные деньги, весь наш месячный сбор.

Выходит, что дезинфекция по всем правилам лишает управляющие компании возможности платить зарплаты, налоги и прочее.

- Сейчас управляющие компании пускают на это средства из фонда текущего содержания жилья, то есть из своих средств. Если ежедневно обрабатывать дома на протяжении апреля и мая, то у нас в самую далекую перспективу отодвигается текущий ремонт подъездов, - утверждает Сергей Аверьяскин. - При этом из-за введенного режима самоизоляции нет возможности провести собрание жильцов, а процедура голосования для дополнительного сбора средств занимает много времени.

На этом фоне очень серьезно просела собираемость платежей - по мнению специалистов, сильно повлияло освобождение от пени за просрочку. Даже те, кто всегда платил добросовестно, в режиме самоизоляции решили отложить платеж. По словам Сергея Аверьяскина, одна из крупных управляющих компаний левобережной части Новосибирска теперь собирает за неделю 350-400 тысяч рублей, хотя раньше сумма приближалась к четырем миллионам. Иван Волков, в свою очередь, говорит о 20-процентном отставании в платежных сборах.

Еще туманнее представляется будущее ТСЖ. Если основная часть управляющих компаний относится к субъектам малого и среднего бизнеса и может рассчитывать на господдержку в условиях пандемии, то ТСЖ под эту категорию не подпадают.

Сибирским коммунальщикам остается надеяться на федеральные власти. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев передал в правительство РФ предложение о включении отрасли в число особо пострадавших от пандемии. Наряду с управляющими компаниями, в документе говорится и о ТСЖ. Если предложение будет принято, можно рассчитывать хотя бы на компенсации затрат на приобретение дезинфицирующих средств.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Мы обратились к правительству России с просьбой о включении жилищно-коммунального хозяйства в перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции. В сложившихся условиях на управляющие компании легла большая нагрузка, связанная с увеличением периодичности уборки и дополнительными мерами по дезинфекции помещений, разъяснениями о поведении в местах общего пользования и расчетах за жилищно-коммунальные услуги. Нельзя забывать и про наступающий сезон подготовки уже к следующему отопительному периоду 2020-2021 годов.