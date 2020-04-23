Новости

Выявлены люди с высоким риском рака поджелудочной железы 08:05
В России открыли автосалон новых советских автомобилей 08:03
Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции 07:55
Тигру Амуру из сафари-парка Приморья стали искать кормильца 07:22
В США из-за коронавируса закрылся крупнейший мясокомбинат 07:20
В Хабаровске подстанцию "скорой" закрыли на карантин из-за COVID-19 07:05
Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков в борьбе с COVID-19 06:46
В Сингапуре нарушитель карантина приговорен к тюремному заключению 06:35
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ 06:05
В зоопарке Нью-Йорка еще у семи тигров и львов выявлен коронавирус 05:36
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа 04:29
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч человек 04:12
В Якутии после гибели ребенка в утонувшей машине завели дело 03:58
Генпрокуратура проверит вспышку COVID-19 в больнице Владивостока 03:45
Трамп анонсировал авиашоу в честь борцов с коронавирусом в США 03:26
За два дня более 240 россиян вернулись из Турции на родину 02:58
Глава CDC опроверг слова о второй волне коронавируса в США 02:57
Рейс Москва - Южно-Сахалинск "заминировали" второй раз за неделю 02:50
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США 02:27
США отправят ряду стран сотни аппаратов ИВЛ 02:03
Регионы получат еще 32,4 млрд рублей для оснащения коечного фонда 01:15
Системообразующие предприятия получат кредит на пополнение оборотных средств 00:51
Скончался олимпийский чемпион Москвы-1980 00:43
Кабмин обсудит выделение средств на субсидирование ипотеки под 6,5 процентов 00:40
Власти Москвы не исключили введения новых ограничений из-за коронавируса 00:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 07:19
Проект: В регионах

Уборщицам тоже нелегко

Управляющие компании утверждают, что не могут обеспечить обязательную дезинфекцию подъездов на фоне снижения собираемости коммунальных платежей
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 89(8143)
В связи с распространением коронавируса управляющие компании и ТСЖ обязали проводить дезинфекцию подъездов. Однако специалисты заявляют, что на выполнение требований в полном объеме нет ни средств, ни кадров. В итоге эта работа превращается в фикцию и пустую трату денег.

- Мы следим за ситуацией и видим, что крупные управляющие компании стараются обрабатывать подъезды согласно новым правилам, - отмечает руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Новосибирской области Сергей Аверьяскин. - И все же то, как это проходит, близко к профанации. Обрабатывать подъезды нужно ежедневно, по нескольку раз, ведь эффект от обработки длится лишь несколько часов. Это само по себе требует огромных денег. Но любой инфицированный человек, зашедший в подъезд, оставит вирус на уже обработанной поверхности - перилах, кнопках лифта и так далее.
В Москве прошла масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств

При этом, как отмечает исполнительный директор одной из крупнейших в городе управляющих компаний АО "МКС-Новосибирск" Иван Волков, дезинфекция коммунальщикам не по карману.

- Мы запросили у Роспотребнадзора рекомендации по проведению такой процедуры и пересчитали на деньги, - поясняет он. - Согласно нормативам, каждая уборщица должна обрабатывать места общего пользования хлорсодержащими растворами в количестве 300 миллилитров на квадратный метр. Выходит, на девятиэтажный подъезд площадью 750-800 "квадратов" нужно вылить 250 литров такого средства. Не каждый мужчина справится. Кроме того, в нашей ситуации, когда под управлением 2,5 тысячи многоэтажек, чтобы дважды в день проводить дезинфекцию, нужно еще двести миллионов рублей. Это огромные деньги, весь наш месячный сбор.

Выходит, что дезинфекция по всем правилам лишает управляющие компании возможности платить зарплаты, налоги и прочее.

- Сейчас управляющие компании пускают на это средства из фонда текущего содержания жилья, то есть из своих средств. Если ежедневно обрабатывать дома на протяжении апреля и мая, то у нас в самую далекую перспективу отодвигается текущий ремонт подъездов, - утверждает Сергей Аверьяскин. - При этом из-за введенного режима самоизоляции нет возможности провести собрание жильцов, а процедура голосования для дополнительного сбора средств занимает много времени.

На этом фоне очень серьезно просела собираемость платежей - по мнению специалистов, сильно повлияло освобождение от пени за просрочку. Даже те, кто всегда платил добросовестно, в режиме самоизоляции решили отложить платеж. По словам Сергея Аверьяскина, одна из крупных управляющих компаний левобережной части Новосибирска теперь собирает за неделю 350-400 тысяч рублей, хотя раньше сумма приближалась к четырем миллионам. Иван Волков, в свою очередь, говорит о 20-процентном отставании в платежных сборах.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Какими последствиями грозит коронавирус сфере ЖКХ

Еще туманнее представляется будущее ТСЖ. Если основная часть управляющих компаний относится к субъектам малого и среднего бизнеса и может рассчитывать на господдержку в условиях пандемии, то ТСЖ под эту категорию не подпадают.

Сибирским коммунальщикам остается надеяться на федеральные власти. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев передал в правительство РФ предложение о включении отрасли в число особо пострадавших от пандемии. Наряду с управляющими компаниями, в документе говорится и о ТСЖ. Если предложение будет принято, можно рассчитывать хотя бы на компенсации затрат на приобретение дезинфицирующих средств.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ:

- Мы обратились к правительству России с просьбой о включении жилищно-коммунального хозяйства в перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции. В сложившихся условиях на управляющие компании легла большая нагрузка, связанная с увеличением периодичности уборки и дополнительными мерами по дезинфекции помещений, разъяснениями о поведении в местах общего пользования и расчетах за жилищно-коммунальные услуги. Нельзя забывать и про наступающий сезон подготовки уже к следующему отопительному периоду 2020-2021 годов.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают