В Хакасии ликвидирован крупнейший лесной пожар

Спасатели в Хакасии ликвидировали самый крупный с начала сезона лесной пожар, очаг которого располагался в 18 километрах от поселка Вершина-Биджа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

Пожарные смогли справится с огнем только на третьи сутки. Из-за ветреной сухой погоды огонь быстро стал распространяться в направлении населенного пункта. Едкий дым накрыл улицы поселка.

По данным МЧС, общая площадь пожара составила 2053 гектара. В тушении было задействовано более 30 человек, в том числе и сотрудники ведомства. Из-за высокой сложности пожара тушили его комплексными мерами: с помощью воздуходувок, ранцевых тушителей, тракторов и лесопожарных машин.

Всего в Хакасии с начала сезона зафиксировано 16 лесных пожаров. В связи с тем, что в республике установилась жаркая погода, правительством региона принято решение продлить действие особого противопожарного режима до 15 мая. В это время разводить костры, сжигать сухую траву и мусор категорически запрещено.