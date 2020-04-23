В Иркутской области спасли пропавших на зимнике водителей и ребенка

Потерявшихся в Иркутской области водителей большегрузов, пытавшихся срезать по растаявшему зимнику путь до города, обнаружили спасатели, сообщает ГУ МЧС по региону. С собой в дорогу мужчины взяли 8-летнего ребенка.

Застрявшие автомобили спасатели обнаружили с вертолета, который решили использовать для поиска пропавших водителей накануне. Последний раз на связь с родными они выходили 13 апреля.

В ходе облета на автозимнике "Вилюй", обнаружили два грузовика на пикете "Гужман" в Катангском районе, в 40 километрах от населенного пункта Бур. Обе машины застряли на зимнике при попытке сократить путь до города Ленска. Один из водителей вместе со своим сынок доставлены бортом Северного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области в город Киренск, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Второй водитель вместе отравился искать помощь для последующей буксировки застрявших автомобилей.

Спасатели призывают водителей в Иркутской области не пользоваться закрытыми автозимниками из-за их непроходимости.