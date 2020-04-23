В Кузбассе из-за задымления столкнулись восемь машин

В Кузбассе из-за дыма от горящей травы произошло массовое столкновение на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.

- Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что в условиях сильного задымления произошло столкновение 8 автомобилей - двух грузовых и шести легковых, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ДТП пострадали пять человек. Двое из них отказались от медицинской помощи.

- Трое пострадавших госпитализированы с различными травмами, - рассказал "РГ" представитель регионального центра медицины катастроф Антон Дужик. - Двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе беременная пассажирка.

На месте ДТП временно ограничено движение по данному участку дороги в обоих направлениях.