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23.04.2020 14:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе из-за задымления столкнулись восемь машин

Текст: Наталья Граф

В Кузбассе из-за дыма от горящей травы произошло массовое столкновение на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- Предварительно сотрудники ГИБДД установили, что в условиях сильного задымления произошло столкновение 8 автомобилей - двух грузовых и шести легковых, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ДТП пострадали пять человек. Двое из них отказались от медицинской помощи.

- Трое пострадавших госпитализированы с различными травмами, - рассказал "РГ" представитель регионального центра медицины катастроф Антон Дужик. - Двое из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе беременная пассажирка.

На месте ДТП временно ограничено движение по данному участку дороги в обоих направлениях.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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