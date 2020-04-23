В Кузбассе предложили убивать коронавирус искусственным туманом

Инновационную систему уничтожения коронавируса искусственным туманом представили разработчики на платформе научно-образовательного центра (НОЦ) "Кузбасс".

Весь процесс представляет собой пневмогидроорошение помещений с помощью специальной установки. Она предложена в двух вариантах: переносная (для обработки офисов любого размера) и компактная стационарного типа (для дезинфекции рабочего места площадью до 16 квадратных метров). Но в любом случае строго определенный объем обеззараживающих веществ распыляется над рабочей зоной с заданной периодичностью. Это дает возможность экономить антисептики, точно рассчитывать их концентрацию и период воздействия.

Специалисты подсчитали, что дезинфекцию с помощью распыления искусственного тумана можно провести в шесть раз быстрее ручной обработки. Кроме того, автоматическое туманообразование позволяет избежать прямого контакта человека с химическими средствами. А залить в прибор можно практически любые из них.

Инициативу авторов разработки поддержало руководство области. Поручено оказать авторам содействие в максимально быстром завершении испытаний и запуске серийного производства. Первая партия установок должна быть готова уже в начале мая.

Как сообщает региональное министерство образования и науки, специальная платформа для сбора инновационных предложений, направленных на развитие экономики Кузбасса в условиях распространения коронавируса, начала работу 10 апреля. Свои проекты по улучшению пострадавших отраслей экономики может предложить любой желающий житель региона. Присылать на сайт НОЦ "Кузбасс" идеи, которые обрабатываются круглосуточно, можно в формате текстового файла, презентации либо видеоролика.

Волонтеры из Кемеровского госуниверситета просматривают информацию, сортируют по направлениям и передают в оперативный штаб, который оценивает потенциальную практическую пользу от реализации тех или иных предложений. Успешные проекты поступают в соответствующие структуры власти, на промышленные предприятия, в объединения работодателей.