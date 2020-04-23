В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений

В Мошковском районе Новосибирской области полыхает крупный ландшафтный пожар, который уничтожил порядка 50 строений в садовом товариществе "Надежда". Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, для ликвидации возгорания в районе работают два пожарных поезда. Кроме того, на границе Новосибирского, Коченевского и Колыванского районов к тушению пожара привлечены два вертолета Росгвардии. Спасатели работают по повышенному номеру сложности - тушению мешает шквалистый ветер. На месте ЧП задействованы 49 человек и девять единиц техники.

Также группировки пожарных подразделений МЧС совместно с добровольцами работают на ликвидации природных пожаров, которые возникли из-за пала травы. По оперативным данным, данные очаги повредили один жилой дом и четыре постройки в поселке Красный Яр Тогучинского района, а также два жилых дома в селе Комаровка Кыштовского района. Кроме того, в результате пожаров пострадали строения в садовых товариществах Мошковского, Искитимского, Новосибирского районов, а также в городе Бердск.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгораний нет.