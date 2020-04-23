Бывший участник шоу "Голос" стал доставщиком еды в Калининграде

Музыкант и участник шоу-проекта "Голос" Илья Хвостов, проживающий в Калининграде, в период пандемии освоил новую профессию. Он устроился на работу в местный сервис по доставке еды. Об этом Илья рассказал на своей странице в Instagram.

По словам Ильи, после трех недель самоизоляции у него пропало вдохновение и желание заниматься музыкой. Выходить из дома просто так, без дела, музыкант не захотел. Да и найти заработок, находясь в четырех стенах, не получилось. Поэтому он решил поработать курьером.

Илья признался, что раньше он трудился только в музыкальной сфере. Разъезжать по городу с утра до ночи оказалось непросто.

- Но мне нравится наша команда (все на позитиве и без какого-либо давления), и я отлично справляюсь со своими задачами, - написал музыкант.

Вдохновение к Илье, кстати, вернулось. Следующий выходной он планирует целиком посвятить музыке.

Илья Хвостов - участник пятого сезона шоу-проекта "Голос". Он попал в команду Полины Гагариной и Григория Лепса и дошел до четвертьфинала.