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23.04.2020 15:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Бывший участник шоу "Голос" стал доставщиком еды в Калининграде

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Музыкант и участник шоу-проекта "Голос" Илья Хвостов, проживающий в Калининграде, в период пандемии освоил новую профессию. Он устроился на работу в местный сервис по доставке еды. Об этом Илья рассказал на своей странице в Instagram.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Курьеры стали одной из самых востребованных профессий

По словам Ильи, после трех недель самоизоляции у него пропало вдохновение и желание заниматься музыкой. Выходить из дома просто так, без дела, музыкант не захотел. Да и найти заработок, находясь в четырех стенах, не получилось. Поэтому он решил поработать курьером.

Илья признался, что раньше он трудился только в музыкальной сфере. Разъезжать по городу с утра до ночи оказалось непросто.

- Но мне нравится наша команда (все на позитиве и без какого-либо давления), и я отлично справляюсь со своими задачами, - написал музыкант.

Вдохновение к Илье, кстати, вернулось. Следующий выходной он планирует целиком посвятить музыке.

Илья Хвостов - участник пятого сезона шоу-проекта "Голос". Он попал в команду Полины Гагариной и Григория Лепса и дошел до четвертьфинала.

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Сегодня взял себе выходной, после четырех рабочих дней. И выходной выдался просто восхитительный! Большую его часть я просто смотрел сериал, не думая ни о чем. Самоизоляция, конечно, очень важна и нужна в условиях пандемии, и я не отказываюсь от своей позиции и слов в поддержку «сидящих дома», но пока я просто не нашел другого способа заработать, не выходя из квартиры. ⠀ Кто-то говорит, что при объявлении ЧС будет вообще жопа, многих бомбит оттого, что ее еще не объявили. Не знаю кто прав, кто виноват, судить точно не мне, но зато я точно знаю, что не хочу сидеть на попе ровно, и вместо того, чтобы кататься просто так, без дела, провоцируя своих подписчиков нарушить самоизоляцию, я решил быть полезным обществу и устроился курьером в новом сервисе доставки еды @fooddealer39, который включает в себя 5 брендов: ⠀ - Königsbäcker @konigsbacker - Port-o-Manufaktura @port_o_manufaktura - Круассан-кафе @kruassancafe39 - Port-o-coffee @portocoffee.kaliningrad - La Storia @lastoriakld ⠀ 📞 640-640 переходи по ссылке в шапке профиля @fooddealer39 ⠀ Завтра будет 5й день, как я осваиваю новую для себя профессию. Могу сказать, что мотаться (хоть и за рулём) по всем районам города с 9 утра и до 9 вечера (иногда и позже) довольно непросто + много технических нюансов. Да и работал я всю жизнь только в сфере музыки, поэтому всё это для меня, конечно, непривычно и необычно, но мне нравится наша команда (всё на позитиве и без какого-либо давления), и я отлично справляюсь со своими задачами. В общем, если вы проголодаетесь, то знаете куда звонить! Тем более сейчас скидка 20% НА ВСЁ МЕНЮ! И, возможно, твой заказ привезу именно я! 😉 Естественно доставка бесконтактная, мы используем маски, перчатки и антисептики. ⠀ P.S. - Думаю все мы замечаем, что сейчас вокруг много негатива и агрессии, и все мы прекрасно понимаем почему. Не хочу подливать масла в огонь, я тоже нахожусь в очень сложном положении, и меня тоже дико бомбит от всего происходящего, но я решил взять себя в руки и направить эту энергию в нужное русло. Поначалу я... ⠀ продолжение в карусели ➡️ #stayhome #stayathome #staysafe #оставайтесьдома #ильяхвостов #covid19 #коронавирус

Публикация от Илья Хвостов (@ilya__khvostov)

Культура Музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград COVID-19. Мы справимся!

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