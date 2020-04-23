Экс-депутат ГД доставлен из Петербурга в Москву по делу о вымогательстве

Бывшего депутата Госдумы и бизнесмена Дениса Волчека, который был задержан накануне, доставили из Петербурга в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Экс-парламентарий был доставлен в столицу при поддержке сотрудников ФСБ, его ждут следственные действия и допрос по уголовному делу о вымогательстве. Отмечается, что статус Дениса Волчека в данный момент не определен по причине продолжающихся следственных действий.

Денис Волчек в разные годы возглавлял крупные страховые и фармацевтические компании, в 2002 году был избран депутатом петербургского Заксобрания четвертого созыва, с 2007 по 2016 год был депутатом Государственной Думы.