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23.04.2020 17:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Газовики попросили не перекрывать вентиляцию из-за страха перед COVID-19

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В связи со страхом заразиться от соседей коронавирусной инфекцией, некоторые жители многоквартирных домов стали заклеивать вентиляционные каналы скотчем. Как выяснилось, делать это категорически нельзя.

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Как следует из разъяснения, обнародованного "Петербурггазом", перекрытие вентиляционных каналов может привести к трагедии. Особенно это касается домов с газовыми плитами.

В частности, пользоваться газовой плитой категорически нельзя при замурованных вентиляционных каналах и закрытых форточках и фрамугах. Приток и отток воздуха должен был обеспечен всегда.

Особенно внимательным стоит быть жителям квартир с газовыми колонками, у которых есть электрическая вытяжка. Электрические вытяжки над плитами ни в коем случае нельзя подключать к общедомовой вентиляции. Дело в том, что при замурованном вентканале существует риск того, что на колонке не сработает система безопасности, и в квартиру начнет поступать угарный газ.

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