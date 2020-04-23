Газовики попросили не перекрывать вентиляцию из-за страха перед COVID-19

В связи со страхом заразиться от соседей коронавирусной инфекцией, некоторые жители многоквартирных домов стали заклеивать вентиляционные каналы скотчем. Как выяснилось, делать это категорически нельзя.

Как следует из разъяснения, обнародованного "Петербурггазом", перекрытие вентиляционных каналов может привести к трагедии. Особенно это касается домов с газовыми плитами.

В частности, пользоваться газовой плитой категорически нельзя при замурованных вентиляционных каналах и закрытых форточках и фрамугах. Приток и отток воздуха должен был обеспечен всегда.

Особенно внимательным стоит быть жителям квартир с газовыми колонками, у которых есть электрическая вытяжка. Электрические вытяжки над плитами ни в коем случае нельзя подключать к общедомовой вентиляции. Дело в том, что при замурованном вентканале существует риск того, что на колонке не сработает система безопасности, и в квартиру начнет поступать угарный газ.