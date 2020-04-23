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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Купчиха зовет на чай

Государственному Русскому музею исполняется 125 лет
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
Планировалось: весь 2020 год пройдет в Русском музее под знаком юбилея. 25 апреля 1895 года Николай II подписал указ о создании в Санкт-Петербурге "Русского музея императора Александра III" (так он официально назывался). Коллекция царя-миротворца и легла в основу Русского музея, ставшего первым в России национальным художественным музеем.
Знаменитая картина Кустодиева вдохновляет на творчество участников проекта "ИЗОизоляция". Фото: РИА Новости/ instagram.com/@rynakatte Знаменитая картина Кустодиева вдохновляет на творчество участников проекта "ИЗОизоляция". Фото: РИА Новости/ instagram.com/@rynakatte
Знаменитая картина Кустодиева вдохновляет на творчество участников проекта "ИЗОизоляция". Фото: РИА Новости/ instagram.com/@rynakatte

Трогательно, что дата почти совпадает с 175-летним юбилеем Александра III, которому в Русском музее посвятили отдельную огромную и весьма разноплановую выставку, представляющую императора как мецената и коллекционера.

Фото: Предоставлено автором
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Ожидалось, что все двери во все филиалы музея в этот день будут открыты для свободного входа посетителей. А филиалов у Русского музея немало: за последние 25 лет он, согласно принятой здесь программе "Возрождение", прирос такими замечательными объектами, как Мраморный дворец, Михайловский замок, Строгановский дворец, Летний и Михайловский сады... Все это - по сути целый исторический комплекс в центре Петербурга! - является сейчас частью Русского музея.

- Свои площади за последнюю четверть века мы увеличили более чем в два раза, теперь они занимают 75 тысяч квадратных метров, - отмечал генеральный директор Владимир Гусев, рассказывая журналистам о предстоящих торжествах.

Но жизнь, как это нередко случается, внесла в юбилейный год свои коррективы. Надо признать, что с новыми вызовами музей справляется весьма достойно: начиная с 23 марта каждый будний день Русский музей выходит в прямой эфир на своем сайте, а также в социальных сетях. В программе - передачи для взрослых и детей: это и онлайн-экскурсии, и занимательные уроки, и встречи с искусствоведами, реставраторами, учеными...

Фото: Катерина Кравцова
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- Мы впервые так полно показываем нашу коллекцию - в высоком качестве оцифровано уже около 3000 произведений искусства, - говорят специалисты музея, - читаем онлайн-лекции, рассказываем о шедеврах, о забытых страничках истории.

Более тесным, поистине "домашним", стало и общение со зрителями: викторины, виртуальные конкурсы детских рисунков на темы музейных произведений, ответы на их вопросы - все это сейчас нормальная практика работы Русского музея. Может быть, еще и поэтому посещаемость музея, несмотря на его закрытие, парадоксальным образов выросла - аж на 80 процентов! Количество подписчиков в соцсетях составляет сейчас 500 000 человек. Для сравнения: в прошлом году число посетителей Русского музея за год составило 2,5 миллиона.

Впрочем, Владимир Гусев утверждает, что измерять численными показателями работу музея неправильно:

- Когда Русский музей открывался, он насчитывал порядка 2000 экспонатов, - говорит генеральный директор. - Сейчас их число приблизилось к 420 тысячам и ежегодно увеличивается на полторы-две тысячи. Общая площадь Русского музея вместе с его парками и садами составляет сегодня 31 гектар, фактически равна территории Ватикана. Но важнее не объемы, а глубина: полнота коллекций, градус зрительского внимания, интерес не только к постоянной экспозиции, но и к временным выставкам...

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В день юбилея Русский музей будет принимать поздравления от самых разных своих друзей: от официальных лиц, медийных персон, коллег из многочисленных региональных филиалов Русского музея, которые открыты сегодня в Ярославле, Казани, Саранске, Мурманске, а также от коллег по музейному сообществу.

Все эти поздравления будут размещены на официальном сайте музея. К слову, все желающие смогут присоединиться к торжествам, выставив на своей странице хештеги #поздравьмузей #русскиймузей125. Лучшие тоже будут опубликованы на сайте музея.

В Русском музее хранится 420 тысяч экспонатов, а общая площадь составляет 31 гектар и фактически равна территории Ватикана

Между прочим самые забавные поздравления уже начались. Зрители Русского музея охотно приняли участие в проекте "ИЗОизоляция", посмотреть который можно на музейной страничке в "Инстаграме". А можно успеть и поучаствовать в нем! Для этого надо изучить во всех подробностях любимую картину из собрания Русского музея, а затем воплотить ее вживую из подручных средств - согласитесь, это требует и изобретательности, и креативности, и глубокого знания предмета искусства.

Как все великое, Русский музей пародий не боится: это ведь самое самое искреннее, хотя и самое застенчивое, признание в любви.

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