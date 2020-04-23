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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экипажу кругосветной яхты "Сибирь" разрешили выйти на берег

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Яхта "Сибирь", совершив часть кругосветного путешествия по маршруту Фаддея Беллинсгаузена, причалила в Санкт-Петербурге.

Как сообщил корреспонденту "РГ" капитан яхты Сергей Щербаков, экипажу, несмотря на режим самоизоляции, разрешено спуститься на берег.

- Дело в том, что обратно из Антарктиды нас доставило научно-исследовательское судно "Академик Трешников", так что мы, считай, 42 дня были в карантине, - говорит он.

Напомним, парусная кругосветка, посвященная 200-летию со дня открытия шестого континента российскими мореплавателями под командованием капитана Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева, началась летом прошлого года.

Два века спустя россияне решили повторить подвиг своих предшественников.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Совершающая кругосветку яхта "Сибирь" достигла берегов России

Яхта "Сибирь" вышла в плавание из Омска, а 16 июля, в день начала похода Беллинсгаузена и Лазарева, из Кронштадта в рамках проекта "Народная кругосветка" вышла парусная яхта "Русь". В ходе первого этапа плавания экипаж "Руси" посетил порты Финляндии, Швеции, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии. В этих странах моряки провели мероприятия, рассказывающие о героической морской истории России. На обратном переходе яхтсмены почтили память Беллинсгаузена в его родовом поместье на острове Саарема (Эстония).

3 сентября 2019 года два судна встретились в Санкт-Петербурге. Один из авторов идеи этой экспедиции, капитан первого ранга Михаил Юрченко вручил капитану яхты "Сибирь" Сергею Щербакову флаг Санкт-Петербурга и капсулу с землей города-героя Ленинграда для дальнейшей передачи коллективу антарктической станции. Символично, что яхта "Сибирь" отправилась в кругосветное путешествие под флагом "Российской газеты".

Помимо патриотических целей судно должно было выполнить и ряд научных исследований. Не все из намеченного удалось выполнить, признается сейчас Сергей Щербаков: заходам в порты помешала разразившаяся пандемия.

Особые трудности возникли, как и ожидалось в проливе Дрейка: там восточный ветер ощутимо потрепал яхту, нанеся ей серьезные повреждения.

Тем не менее своей цели - антарктической станции Беллинсгаузена - яхта "Сибирь" достигла.

А вот на обратном пути экипажу и судну пришлось просить помощи у "Академика Трешникова" Их погрузили на борт и доставили в Северную столицу.

- Сейчас в наших планах - отдых, - говорит Сергей Щербаков. - Яхта нашла свое место на временной стоянке в петербургском яхт-клубе. Планируем, что в течение недели мы повстречаемся с жителями города в режиме онлайн, на виртуальных пресс-конференциях ответим на все вопросы интересующихся, а потом разъедемся по домам, чтобы увидеться со своими близкими.

Обратно в Санкт-Петербург экипаж яхты из Омска намерен вернуться в конце мая - начала июня, ему предстоят работы по ремонту своего судна.

- К этому времени, надеемся, режим ограничений будет снят, и мы сможем продолжить свой путь на яхте по Северному морскому пути, - говорит Сергей Щербаков.

Предполагается, что "Сибирь" продолжит финал проекта "Сила Сибири Арктикой и Антарктикой прирастать будет", пройдя по водам Ледовитого океана от Балтики до Обской губы. Там по рекам Обь и Иртыш "Сибирь" вернется домой.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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