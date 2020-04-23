Кандалакшский заповедник ищет волонтеров, которые будут писать детям письма от имени животных.

Переписка воспитанников пятнадцати детских садов Кандалакшского района с представителями фауны Кольского полуострова началась в марте. В заповедник пришло уже 108 детских писем. Большинство - зайцам, белкам, медведям и лосям. Но есть и необычные адресаты: белуха, рысь, норвежский лемминг, медуза...

- Больше всего запомнилось письмо Даши, которая написала дождевому червю и приложила портрет адресата, - говорит специалист по экологическому просвещению Кандалакшского заповедника Ирина Андрианова. - Девочка рассказала о том, что червь приносит много пользы и благодаря ему у них на даче большой урожай картошки. А еще поинтересовалась, как спит червь, почему он скользкий и кого боится?

В детских садах, которые стали участниками эколого-просветительского проекта "Письма к животным", детям рассказали о жизни в диком лесу. А после неформальных уроков предложили воспитанникам старших и подготовительных групп написать письмо тем, кто вызвал особенный интерес.

- Одни письма написаны рукой воспитателей под диктовку детей, другие - крупными печатными буквами, малыши сами старались. Они спрашивают о жизни в лесу, о врагах, о том, как звери спасаются от холода и голода зимой. И часто приглашают их в гости, - продолжает Ирина Андрианова.

Ответы детям нужно отправить до 15 мая. Письма от зайцев и лосей детсадовцам прочтут воспитатели. Специалисты отдела экологического просвещения ищут ответственных и творческих авторов, которые могут помочь написать тексты от имени животных.

Задача не так проста, как может показаться: она требует и фантазии, и знания основной информации из курса природоведения. Сотрудники заповедника готовы помогать авторам текстов, предоставляя интересные сведения о жизни животных. Выверенную версию письма нужно будет написать от руки и желательно оформить. Например, нарисовать отпечаток лапы или положить в конверт перышко, если ответ от имени птицы. Пригодятся и открытки с изображением животного - на память маленькому другу.

Контакт

Связаться с Кандалакшским заповедником можно по электронной почте: zapovedkonkurs@rambler.ru.