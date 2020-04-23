В четверг прошло крайне важное для многих граждан заседание Конституционного суда РФ. Главный суд страны признал за пожилыми родителями совершеннолетних детей - инвалидов с детства право на доплату к пенсии.

Груз особой заботы о детях-инвалидах, лежащий на их родных, с годами легче не становится. Фото: GettyImages

Решение затрагивает не только одну конкретную семью, которая смогла дойти до Конституционного суда. И поставить денежный вопрос перед судьями, что называется, ребром - решите, насколько соответствует Конституции прекращение доплаты к пенсии, когда ребенок-инвалид вырос и уже не ребенок, а инвалидность его никуда не делась.

Дело в том, что таких детей с инвалидностью и их родителей у нас много. Цифр за нынешний год, понятно, еще нет, но вот по данным министерства труда в прошлом году таких ребят у нас в России было 670 тысяч. И у каждого из них есть родители или опекуны. А это еще минимум в два раза больше взрослых с серьезными проблемами и заботами, которые связаны с инвалидом в семье. Так что гражданка, обратившаяся в Конституционный суд страны, решала не только свой личный вопрос.

Она помогла всем, кто оказался в похожей ситуации. Конституционный суд дал законодателю всего шесть месяцев на то, чтобы поправить статью в пенсионном законе, которая не соответствует Конституции.

Зовут женщину, которой надо сказать спасибо, Инна Дашкова. Она из Челябинска. Дашкова попросила самых опытных судей страны проверить положения Федерального закона "О страховых пенсиях". Точнее, статью 17. Сыну Инны - Константину - с детства была установлена инвалидность первой группы бессрочно, он признан недееспособным и требует постоянного ухода. На этом основании Дашкова получила возможность выйти на пенсию довольно рано.

В 50 лет ей была установлена пенсия по старости с небольшой доплатой за то, что на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок. Общая сумма к получению - 9830 рублей.

Но когда Константину исполнилось 18 лет, доплату сняли - на том основании, что пенсия сына больше, следовательно, доходы матери нельзя рассматривать как основной источник его существования.

Судебная практика по аналогичным делам неодинаковая в разных регионах страны. Но в деле Дашковой во главу угла была поставлена именно материальная составляющая.

- Судом признан незначительным (ничтожным) непрерывный уход истца за членом семьи - инвалидом с детства, - написала мать в жалобе. - Такое утверждение по меньшей мере умаляет достоинство истца как гражданина РФ.

Решение по этому делу Конституционный суд принял без проведения публичных слушаний. Суд основывался на собственных, ранее высказанных правовых позициях.

Вот главное, что заявил суд, - "положения статьи 17 ФЗ "О страховых пенсиях" признаны не соответствующими Конституции, так как в силу неопределенности они допускают различный подход к решению вопроса о праве родителя инвалида с детства, достигшего совершеннолетия, на сохранение повышенной фиксированной выплаты к пенсии по старости".

В первую очередь Конституционному суду пришлось проанализировать само понятие "иждивенец".

Законодательство связывает его прежде всего с ситуациями, когда семья теряет кормильца, то есть лишается источника дохода.

Раньше Конституционный суд уже подчеркивал: понятие не исключает, что у человека, находившегося на иждивении, может быть свой источник дохода. Дети до 18 лет признаются иждивенцами априори.

Но вот после того, как они вырастут, факт необходимой помощи надо доказывать в суде. И такое регулирование распространяется в том числе и на детей-инвалидов.

В ситуации с пенсией по старости, заявил суд, "практика реализации оспоренных норм свидетельствует о неопределенности ее нормативного содержания".

Помимо решений, аналогичных ситуации Инны Дашковой, есть и другие толкования. Например, Пензенский и Ростовский областные суды сочли, что "не имеет значения соотношение размеров доходов самого инвалида с детства и его родителя, поскольку помощь, которую оказывает инвалиду с детства его родитель, может выражаться не только непосредственно в денежной форме".

В результате этого пенсионное обеспечение граждан, относящихся к одной категории - родители инвалидов с детства, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и помощи (надзоре), осуществляется в разном размере, сказал Конституционный суд.

Главный суд страны признал за пожилыми родителями совершеннолетних детей - инвалидов с детства - право на доплату к пенсии

Тем самым, по мнению высшего суда страны, нарушается конституционный принцип равенства, означающий помимо прочего запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковой или сходной ситуации, что противоречит Конституции РФ, ее статьям 19 и 39.

При этом главный суд страны особо указал, что прекращение применений статьи 17, как не соответствующей Конституции, может повлечь за собой негативные последствия, лишив доплаты за иждивенцев тех граждан РФ, кто наиболее сильно в ней нуждается. Поэтому федеральному законодателю поручено устранить неопределенность нормы в течение шести месяцев, а до этого норма продолжит действие. Однако для Инны Дашковой сделано исключение - ее дело подлежит пересмотру на основании этого вынесенного постановления Конституционного суда РФ.