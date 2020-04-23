На юге Петербурга загорелся ангар

В Петербурге в микрорайоне Шушары сгорел ангар площадью 15 на 30 квадратных метров. Пожар тушили более четырех часов, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Возгорание в металлическом ангаре, расположенном по улице Школьной, 75, произошло около четырех утра. Пожар тушили по второму номеру сложности из пяти возможных. Долгое время существовала угроза распространения пламени.

В 06.32 пожар был локализован, а еще через два часа потушен. На месте работали 58 огнеборцев, было задействовано 14 единиц техники. По предварительным данным, в ангаре никого не было, так что обошлось без пострадавших.