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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На юге Петербурга загорелся ангар

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

В Петербурге в микрорайоне Шушары сгорел ангар площадью 15 на 30 квадратных метров. Пожар тушили более четырех часов, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В Новгородской области произошел пожар на пилораме

Возгорание в металлическом ангаре, расположенном по улице Школьной, 75, произошло около четырех утра. Пожар тушили по второму номеру сложности из пяти возможных. Долгое время существовала угроза распространения пламени.

В 06.32 пожар был локализован, а еще через два часа потушен. На месте работали 58 огнеборцев, было задействовано 14 единиц техники. По предварительным данным, в ангаре никого не было, так что обошлось без пострадавших.

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