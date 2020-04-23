Петербург готов к забору плазмы у переболевших коронавирусом, сообщила главный врач Городской станции переливания крови Татьяна Засухина.

По оценкам специалистов, распространение коронавируса в Петербурге идет по оптимистичному сценарию, но окончательный вывод можно будет сделать через две недели. В этой ситуации важно понимать, все ли сегодня готово к тому, чтобы донорская кровь имелась в достаточном количестве, поступала бесперебойно, была безопасна для пациентов, а забор ее - безопасен для доноров.

Исследования последних дней подтверждают гипотезу вирусологов о том, что переливание плазмы крови, полученной от переболевших коронавирусом пациентов, может спасти тех, кто находится в тяжелом состоянии. В таких случаях могут помочь доноры-добровольцы.

- Пока такой необходимости в Петербурге нет, - говорит Татьяна Засухина. - Но на всякий случай, мы совместно с клиникой Боткина полностью проработали этот вопрос, как с юридической, так и с медицинской стороны. Мы к этой работе готовы. Ждем особых распоряжений.

По словам Засухиной, с конца марта Минздрав проводит ежедневный мониторинг обеспечения донорской кровью учреждений здравоохранения. Все заявки выполняются. Те, что не получается выполнить сразу (например, требуется кровь редкой группы), выполняются на следующий день: для этого донора приглашают на станцию переливания крови. Особо ценных привозят на донации спецтранспортом.

- Количество доноров в нашей больнице в первые недели самоизоляции упало примерно в два раза, - констатирует врач клинической лабораторной диагностики отделения переливания крови Елизаветинской больницы Евгений Пестов. - Потом удалось это падение отбить: сейчас мы принимаем около 40 человек за смену против обычных 50-60.

Специфика Елизаветинской больницы в том, что сюда, как правило, везут пациентов после ДТП, с травмами различной степени тяжести, так что донорская кровь здесь нужна всегда.

Дефицита крови в Петербурге пока нет, но что будет завтра, спрогнозировать не может никто. Кровь - субстанция скоропортящаяся, ею нельзя запастись впрок на много месяцев. А потому необходимо наладить бесперебойную работу с донорами. В сегодняшних условиях сделать это непросто.

- В другое время 30 процентов забора крови мы осуществляли при выездных формах работы, - говорит Татьяна Засухина. - Сейчас выездов нет. Зато теперь станция переливания крови стала работать и по выходным.

Чтобы не уменьшить запасы крови и при этом не вынуждать людей нарушать режим самоизоляции, сотрудники станции переливания обратились к коллегам-медикам, которые не заняты на работе в инфекционных отделениях: к стоматологам, неврологам, психиатрам. Многие из них откликнулись на призыв стать донором.

- Разумеется, соблюдается безопасность: двойное измерение температуры, наличие масок, соблюдение дистанции, - подчеркивает Татьяна Засухина. - С особой тщательностью мы исследуем эпиданамнез: если человек переболел ОРЗ - необходим тридцатидневный карантин после полного выздоровления.