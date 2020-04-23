Петербургские волонтеры наденут "космические" маски

В петербургский Центр городских волонтеров поступило шесть тысяч черных "космических" защитных масок, произведенных Планетарием 1.

На время пандемии коронавируса планетарий с крупнейшим в мире куполом был вынужден приостановить свою обычную работу. Но его сотрудники решили внести свой вклад в борьбу с распространением COVID-19. В рекордные сроки в здешней лаборатории создали полуавтоматический станок для производства защитных масок. Инженеры планетария изготовили все компоненты вплоть до плат и систем управления сваркой нетканого материала.

Производительность станка - до 36 тысяч масок в сутки. Они состоят из трех слоев нетканых материалов с высокими фильтрующими свойствами. Сейчас вместе с каждым купленным билетом (он будет действителен после окончания ограничительных мер в течение всего 2020 года) Планетарий дарит по десять защитных масок собственного изготовления.

- Также готовится к запуску собственная линия по производству спанбонда (нетканого специального материала из расплава полимера) и мельтблауна (барьерного защитного слоя), которых сейчас остро не хватает, - отмечают в планетарии.

Закупу "космических" масок и их передачу в Городской центр волонтеров обеспечила петербургская фармацевтическая компания.

- Такой подход позволил нам, с одной стороны, поддержать социально ответственный локальный бизнес, которому важно сохранить рабочие места, а с другой стороны, помочь волонтерскому центру, который сейчас испытывает сильную потребность в средствах индивидуальной защиты, - объясняют в компании.

Маски будут выдаваться волонтерам, которые помогают горожанам старше 65 лет соблюдать самоизоляцию - ходят за них в продуктовые магазины и аптеки.

Будни волонтера: Возраст - это просто цифры

Мне 45 лет. Я редактирую региональные страницы главной газеты страны и, возможно, скоро стану бабушкой. Но когда я выхожу на волонтерскую смену, мной руководят юные студенты.

В проекте #Мывместе все шиворот навыворот. Среди тех, кто покупает продукты и мотается по аптекам, немало взрослых, состоявшихся людей - просто, пока бизнес на паузе, они решили посвятить свободное время добрым делам. А вот управляют ими студенты. Двадцатилетние юноши и девушки координируют работу волонтеров по районам и одновременно дистанционно учатся. Это по-настоящему сложно. Ребята признаются, что на сон остается по четыре-пять часов.

Мне не раз доводилось слышать от коллег-волонтеров, что, работая в этом проекте, они не только "чистят карму", но и прокачивают новые качества. Учатся прислушиваться к тем, кто вдвое младше, не раздражаться капризам тех, кто вдвое старше.

…В заказе у Натальи Ильиничны только одна позиция - вода. Но не какая-нибудь, а "высочайшей степени очистки, такая, какой можно поить младенчиков". За ней приходится ехать в "Детский мир". Гора полуторалитровых бутылок занимает полбагажника. Когда я уже сажусь за руль, Наталья Ильинична перезванивает: "Забыла сказать: каждая бутылка должна быть в отдельном пакете"… Как выглядит придирчивая старушка, я так и не узнаю. Она соблюдает строгую самоизоляцию и ко мне не выходит. Я оставляю воду перед дверью, взамен беру приготовленный для меня пакетик. В нем деньги и коробочка от картриджа для фильтра. Новое задание от Натальи Ильиничны - найти и купить такой же. Иначе снова придется делать оптовую закупку детской воды.

Вообще мне почти никогда не удается определить внешность заявителя по телефонному разговору. Нине Юрьевне по голосу не дашь больше тридцати пяти. Но когда я предлагаю ей записать мой телефон, она отвечает: "Милая, мне скоро девяносто, я почти ничего не вижу". Передавая продукты, я еще раз поражаюсь несоответствию внешности и голоса. А еще - роскошной седой косе до пояса.

У Валентины Андреевны - напротив, голос старческий, надтреснутый. Я готовлюсь к обычным для очень возрастных заявителей путаным объяснениям, но она сосредоточена и деловита: "Вам как удобнее получить список - на WhatsApp или Viber? И деньги я вам тоже кину через sms".

Элла Михайловна степенна и нетороплива. Она по телефону долго рассказывает мне о своих непростых взаимоотношениях с именем, признается, что всю жизнь хотела быть Наташей. В списке покупок - продукты для борща и шарлотки. За время нашей затянувшейся беседы я успеваю нарисовать себе портрет грузной матроны. Но в конце пенсионерка говорит: "Зовите меня просто Эллой". Ею и оказывается - тонкой, легкой, спортивной.

…"Ребятушки, милые, спасибо! Сегодня мы снова выполнили все заявки. Вы самые лучшие!" - пишет вечером в чате девчонка-координатор, которая младше моего сына. И мне чертовски приятно.