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23.04.2020 20:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские волонтеры наденут "космические" маски

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
В петербургский Центр городских волонтеров поступило шесть тысяч черных "космических" защитных масок, произведенных Планетарием 1.
Фото: Пресс-служба Планетария 1 Фото: Пресс-служба Планетария 1
Фото: Пресс-служба Планетария 1

На время пандемии коронавируса планетарий с крупнейшим в мире куполом был вынужден приостановить свою обычную работу. Но его сотрудники решили внести свой вклад в борьбу с распространением COVID-19. В рекордные сроки в здешней лаборатории создали полуавтоматический станок для производства защитных масок. Инженеры планетария изготовили все компоненты вплоть до плат и систем управления сваркой нетканого материала.

Фото: Пресс-служба ОД "За мир без наркотиков"
Волонтеры, борющиеся с наркотиками, помогут петербургским старикам

Производительность станка - до 36 тысяч масок в сутки. Они состоят из трех слоев нетканых материалов с высокими фильтрующими свойствами. Сейчас вместе с каждым купленным билетом (он будет действителен после окончания ограничительных мер в течение всего 2020 года) Планетарий дарит по десять защитных масок собственного изготовления.

- Также готовится к запуску собственная линия по производству спанбонда (нетканого специального материала из расплава полимера) и мельтблауна (барьерного защитного слоя), которых сейчас остро не хватает, - отмечают в планетарии.

Закупу "космических" масок и их передачу в Городской центр волонтеров обеспечила петербургская фармацевтическая компания.

- Такой подход позволил нам, с одной стороны, поддержать социально ответственный локальный бизнес, которому важно сохранить рабочие места, а с другой стороны, помочь волонтерскому центру, который сейчас испытывает сильную потребность в средствах индивидуальной защиты, - объясняют в компании.

Маски будут выдаваться волонтерам, которые помогают горожанам старше 65 лет соблюдать самоизоляцию - ходят за них в продуктовые магазины и аптеки.

Будни волонтера: Возраст - это просто цифры

Мне 45 лет. Я редактирую региональные страницы главной газеты страны и, возможно, скоро стану бабушкой. Но когда я выхожу на волонтерскую смену, мной руководят юные студенты.

Фото: Центр городских волонтеров.
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В проекте #Мывместе все шиворот навыворот. Среди тех, кто покупает продукты и мотается по аптекам, немало взрослых, состоявшихся людей - просто, пока бизнес на паузе, они решили посвятить свободное время добрым делам. А вот управляют ими студенты. Двадцатилетние юноши и девушки координируют работу волонтеров по районам и одновременно дистанционно учатся. Это по-настоящему сложно. Ребята признаются, что на сон остается по четыре-пять часов.

Мне не раз доводилось слышать от коллег-волонтеров, что, работая в этом проекте, они не только "чистят карму", но и прокачивают новые качества. Учатся прислушиваться к тем, кто вдвое младше, не раздражаться капризам тех, кто вдвое старше.

…В заказе у Натальи Ильиничны только одна позиция - вода. Но не какая-нибудь, а "высочайшей степени очистки, такая, какой можно поить младенчиков". За ней приходится ехать в "Детский мир". Гора полуторалитровых бутылок занимает полбагажника. Когда я уже сажусь за руль, Наталья Ильинична перезванивает: "Забыла сказать: каждая бутылка должна быть в отдельном пакете"… Как выглядит придирчивая старушка, я так и не узнаю. Она соблюдает строгую самоизоляцию и ко мне не выходит. Я оставляю воду перед дверью, взамен беру приготовленный для меня пакетик. В нем деньги и коробочка от картриджа для фильтра. Новое задание от Натальи Ильиничны - найти и купить такой же. Иначе снова придется делать оптовую закупку детской воды.

Фото: Центр городских волонтеров.
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Вообще мне почти никогда не удается определить внешность заявителя по телефонному разговору. Нине Юрьевне по голосу не дашь больше тридцати пяти. Но когда я предлагаю ей записать мой телефон, она отвечает: "Милая, мне скоро девяносто, я почти ничего не вижу". Передавая продукты, я еще раз поражаюсь несоответствию внешности и голоса. А еще - роскошной седой косе до пояса.

У Валентины Андреевны - напротив, голос старческий, надтреснутый. Я готовлюсь к обычным для очень возрастных заявителей путаным объяснениям, но она сосредоточена и деловита: "Вам как удобнее получить список - на WhatsApp или Viber? И деньги я вам тоже кину через sms".

Элла Михайловна степенна и нетороплива. Она по телефону долго рассказывает мне о своих непростых взаимоотношениях с именем, признается, что всю жизнь хотела быть Наташей. В списке покупок - продукты для борща и шарлотки. За время нашей затянувшейся беседы я успеваю нарисовать себе портрет грузной матроны. Но в конце пенсионерка говорит: "Зовите меня просто Эллой". Ею и оказывается - тонкой, легкой, спортивной.

…"Ребятушки, милые, спасибо! Сегодня мы снова выполнили все заявки. Вы самые лучшие!" - пишет вечером в чате девчонка-координатор, которая младше моего сына. И мне чертовски приятно.

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«Спустя неделю изоляции в цеху Планетария мы собрали наш станок, он выдает по 36 000 заготовок масок в день, пришивать ушки к такому количеству мы не успеваем и начали разрабатывать собственные приборы автоматической ультразвуковой сварки (все вплоть до плат делаем сами, так как ничего не купить, а что есть стоит сейчас космос). В любом случае наша производительность возрасла в несколько раз и мы решили снизить ценник на билет с 10 масками до 400 рублей и начать отгружать часть масок бесплатно в медучреждения и тем кто постоянно контактирует с людьми (к нам постоянно приходят такие запросы((. p.s. У Планетария был тяжелый март месяц в связи со спадом трафика и закрытием музеев по причине короновируса, меры по поддержке от государства действовать не начали и пока непонятно когда начнут, да и то, что обещано, честно, - это как слону дробина( Если @minpromtorg @investinspb @spbgov @sberbank смогут оперативно финансово (а не советами) содействовать, мы сможем в 2-3 раза ускориться с разработкой масок, оборудования и материалов для масок и костюмов. В настоящий момент мы также готовим собственную линию по производству мельтблауна и спанбонда, которые сейчас в диком дефиците. Я думаю, все понимают сейчас, что счет идет в днях, а не в неделях и месяцах.» – @evgeny_goodov, руководитель проекта #планетарий1

Публикация от Планетарий №1 (@planetarium.1)

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