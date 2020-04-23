Под Калининградом подростка насмерть завалило грунтом

16-летний житель одного из поселков Черняховского района Калининградской области погиб под обвалившимся грунтом в траншее, где они с приятелем пытались выкопать трубу.

Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Калининградской области. Трагедия произошла днем 22 апреля. По предварительным данным, двое подростков неподалеку от поселка выкапывали из земли фрагмент чугунной трубы, чтобы сдать его на металлолом.

Неожиданно стены траншеи обрушились, находившегося на дне 16-летнего юношу засыпало грунтом. Приятель попытался вытащить его из-под завала самостоятельно, но не смог и позвал на помощь односельчан. Но пострадавшего им спасти не удалось, к этому времени он уже скончался.

Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе условия, в которых воспитывался несовершеннолетний. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.