Полицейские раскрыли схему двойного обмана пенсионеров на БАДах

Полицейские раскрыли схему обмана пожилых людей, когда у пенсионеров, уже купивших сомнительные БАДы, вымогали последние деньги для того, чтобы якобы получить за них компенсацию.

Как сообщает МВД России, участники группировки задержаны в Москве, Петербурге, а также в Новосибирской области. Пока в деле фигурирует 18 человек, всем им вменяют мошенничество.

Схема была следующая. Участники группы находили пенсионеров, которые ранее уже приобретали биологически активные добавки по телефону. Это очень распространенный алгоритм, когда людям звонят якобы из поликлиники или больницы, сообщают о страшном диагнозе и предлагают срочно купить чудодейственное лекарство, чтобы болезнь не развилась.

Встревоженные граждане соглашаются на покупку лекарства, в итоге курьер им привозит обычные БАДы, правда, отдают за них пенсионеры десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

Так вот эта группа, которую недавно раскрыли, по версии следствия, повторно обманывала уже обманутых пенсионеров.

Пожилым покупателям звонили и сообщали, что ранее купленные БАДы оказались контрафактными. Поэтому они и не действуют. И сейчас у покупателя есть возможность вернуть деньги за препараты, нужно только оплатить таможенную пошлину. Многие соглашались и отдавали последние сбережения.

Сейчас полицейские выясняют размер ущерба и формируют список пострадавших.