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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские раскрыли схему двойного обмана пенсионеров на БАДах

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полицейские раскрыли схему обмана пожилых людей, когда у пенсионеров, уже купивших сомнительные БАДы, вымогали последние деньги для того, чтобы якобы получить за них компенсацию.

Как сообщает МВД России, участники группировки задержаны в Москве, Петербурге, а также в Новосибирской области. Пока в деле фигурирует 18 человек, всем им вменяют мошенничество.

Фото: iStock
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Схема была следующая. Участники группы находили пенсионеров, которые ранее уже приобретали биологически активные добавки по телефону. Это очень распространенный алгоритм, когда людям звонят якобы из поликлиники или больницы, сообщают о страшном диагнозе и предлагают срочно купить чудодейственное лекарство, чтобы болезнь не развилась.

Встревоженные граждане соглашаются на покупку лекарства, в итоге курьер им привозит обычные БАДы, правда, отдают за них пенсионеры десятки, а иногда и сотни тысяч рублей.

Так вот эта группа, которую недавно раскрыли, по версии следствия, повторно обманывала уже обманутых пенсионеров.

Пожилым покупателям звонили и сообщали, что ранее купленные БАДы оказались контрафактными. Поэтому они и не действуют. И сейчас у покупателя есть возможность вернуть деньги за препараты, нужно только оплатить таможенную пошлину. Многие соглашались и отдавали последние сбережения.

Сейчас полицейские выясняют размер ущерба и формируют список пострадавших.

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