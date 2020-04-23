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23.04.2020 19:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Система здравоохранения Петербурга оказалась перегружена из-за COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Рост числа пациентов с коронавирусной инфекцией, нуждающихся в госпитализации, привел к перегрузке системы здравоохранения в Петербурге. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Петербург прошел первую волну коронавируса

Сейчас в Петербурге зарегистрировано 2458 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело 368 пациентов, 17 человек скончались.

Ежедневно в городе фиксируется больше 150 случаев COVID-19, например, за минувшие сутки был выявлен 191 факт. Все это приводит к беспрецедентной нагрузке на систему здравоохранения.

На сегодняшний день места в больницах есть. Сейчас прием пациентов с COVID-19 ведут девять больниц, всего развернуто 4013 коек для таких пациентов. Причем, с начала следующей недели число мест для больных коронавирусной инфекцией еще увеличится, в частности, под прием таких пациентов перепрофилируют Мариинскую больницу, больницу имени Семашко, городскую больницу №15, роддом №15, а также детскую городскую больницу святой Ольги.

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