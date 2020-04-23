У главы Минстроя Карелии заподозрили коронавирусную инфекцию

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу с признаками острой респираторной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Но так как симптомы ОРВИ могут быть и признаками коронавирусной инфекции, то при малейшем подозрении на COVID-19 необходимо действовать по установленному алгоритму противоэпидемических мероприятий. Поэтому главу Минстроя республики поместили в изолированный бокс. Часть сотрудников ведомства перевели на домашнюю самоизоляцию.

Министру уже сделали необходимые исследования. Первый тест оказался положительным. В настоящее время исследование для подтверждения диагноза проводит лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Карелии. И уже сегодня будет известен результат.