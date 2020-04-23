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23.04.2020 12:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Осторожно: вентиль закрывается

Чем грозит владельцам квартир отказ от проверки газового оборудования
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 88(8142)
В Калининградской области активизировались дельцы, которые навязывают жителям многоквартирных домов услуги по техническому обслуживанию и ремонту газовых котлов. Некоторые даже грозят: если откажетесь от прохождения ТО в нашей компании, вашу квартиру отключат от газа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако представители газоснабжающих организаций, которые действительно имеют право перекрыть в доме вентиль, успокоили калининградцев: на период карантина они временно приостановили все проверки и плановые работы, в том числе техническое обслуживание газового оборудования. В каких случаях люди должны открывать двери газовщикам, а в каких - нет, как отличить настоящих газовщиков от мошенников, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Вообще-то случаи, когда калининградцев лишали газа за отказ от проверки домашних газовых систем, в регионе были. А в прошлом году - даже участились. К примеру, жители Калининграда Антон и Алена Игоревы работают удаленно и периодически совершают продолжительные путешествия. Вернувшись однажды из зарубежной поездки, продлившейся почти три месяца, супруги оказались неприятно удивлены: газа в квартире не было.

- В почтовом ящике мы нашли несколько уведомлений от газовой службы, в которых нас просили согласовать дату и время техобслуживания оборудования, - рассказывает Антон. - А также уведомление об отключении газоснабжения. Благо дом у нас новый, газ перекрыли только в нашей квартире, не доставляя неудобств соседям. Мы, разумеется, сразу же позвонили газовщикам. Через два дня приехал специалист, провел проверку, еще через день включили газ. В результате мы три дня сидели без отопления и горячей воды (все работает от газового котла). Да еще пришлось оплатить счет за отключение и включение оборудования.

Юристы поясняют: права и обязанности жильцов многоквартирных домов и газовщиков подробно прописаны в специальном постановлении федерального правительства N 410. Там говорится, что газовая служба должна предупредить жильцов о предстоящей проверке заблаговременно - с помощью объявлений, электронной почты, обычной почты или другим удобным способом.

Если владелец квартиры не открывает дверь в назначенное время, это, согласно законодательству, еще не повод лишать его газа. Представители службы должны вручить извещение, предложив назначить удобную дату и время проверки и разъяснив последствия отказа.

Фото: Валерий Матыцин/ИТАР-ТАСС
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Жилец, в свою очередь, должен отреагировать в течение семи дней. При этом он вправе выбрать для проведения проверки любой из последующих десяти календарных дней. О рабочих днях в постановлении правительства речи не идет, то есть теоретически газовщиков можно пригласить даже в выходной.

Если владелец квартиры не ответил на извещение, его отправляют повторно. И только если ответа нет во второй раз, служба получает право составить акт об отказе в допуске к оборудованию.

Два и более отказа - это уже законный повод лишить квартиру газа. Правда, и здесь компания вначале обязана отправить два уведомления о прекращении подачи газа. С момента направления первого уведомления до момента перекрытия вентиля должно пройти не меньше 40 дней.

Словом, в теории отключить жилье от газоснабжения непросто. На практике же службы нередко форсируют события. У них, впрочем, есть веское оправдание: запоздавшее тех-

обслуживание может привести к трагическому ЧП. Но, повторимся, в период карантина не стоит опасаться, что квартиру, где вы давно не появлялись, лишат газа. Специалисты тоже соблюдают санитарно-эпидемиологические ограничения и выезжают только на срочные вызовы - к примеру, реагируют на сообщения о запахе газа.

Комментарий

Ольга Дайнеко, юрист проекта Министерства финансов "Жилфин РФ":

- Обследование газового оборудования - это действительно важное мероприятие, которое не следует игнорировать. Если вам неудобно назначенное время, позвоните и договоритесь о компромиссном варианте. Телефон газовой службы указывается в объявлениях, кроме того, его подскажут в управляющей компании. Если вы уезжаете на несколько месяцев, нелишним будет узнать, планируются ли на время вашего отъезда проверки. Оставьте ключи соседям, родным или друзьям, передайте координаты доверенных лиц газовщикам. Следует помнить, что газовое оборудование - это источник повышенной опасности и проверка может предотвратить трагедию.

Но не следует открывать дверь любому человеку, представившемуся сотрудником газовой службы. Если в подъезде не было объявлений о плановом обследовании газового оборудования, это должно насторожить. Позвоните в управляющую компанию и уточните, проводится ли в вашем доме проверка. Узнайте в газовой службе, обслуживающей ваш дом, работают ли там те или иные сотрудники. У специалистов, пришедших в вашу квартиру, должны быть рабочие удостоверения с фотографиями, кроме того, газовщики носят специальную форму. Сведения о техобслуживании в обязательном порядке заносятся в сервисную книжку. Если вас что-то настораживает, требуйте, чтобы незваные гости удалились. Так же следует поступать и со "специалистами", которые пытаются продать вам какое-то оборудование или оказать услуги за наличные.

Санкции и штрафы

Оплачивать работы по перекрытию и открытию "вентиля" по закону обязаны владельцы проштрафившейся квартиры. Кроме того, за отказ в допуске газовщиков к оборудованию российский Административный кодекс предусматривает штрафы: от одной до двух тысяч рублей за первое нарушение и от двух до пяти тысяч рублей - за повторное. Представители калининградских управляющих компаний, впрочем, назвали санкции слишком мягкими. Они предложили повысить штрафы.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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