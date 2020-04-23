Группа взаимопомощи онкопациентов из Карелии "Сильные духом" считается лучшим пациентским сообществом России - это подтверждено премией "Будем жить!". В команде - женщины, которые победили рак, а теперь помогают справляться с этой бедой другим. Советом, участием, собственным опытом.

Марина узнала о своем диагнозе в 2004 году. Рак молочной железы, когда тебе всего 29 лет, - это страшно. Что делать, куда бежать, с чего начинать? Вопросы забивали голову, а ответов не находилось.

- И тут пришла в гости хорошая знакомая, почти родственница. Она призналась, что у нее такой же диагноз и она живет с ним почти тринадцать лет. Оказалось, можно жить, - рассказывает улыбчивая Марина. - Я поборола болезнь. Мало того, через полгода поняла, что беременна.

Вопреки всему - онкологии, запрету врачей. Я просто сама этого очень хотела. И сегодня моей дочери 14 лет.

Марина стала ходить по палатам, встречаться с пациентами и рассказывать о своей истории. Ей верили. Ну как можно было не верить этой веселой женщине с сияющими глазами. Так и собралась группа единомышленниц "Сильные духом" при Благотворительном фонде имени Арины Тубис.

Этот фонд оказывает помощь детям, но, как выяснилось, поддержка нужна и взрослым. Мальчишки и девчонки и во время болезни чаще всего остаются непосредственными и открытыми, а вот взрослые замыкаются, держат все в себе, постоянно прокручивая в голове самые страшные варианты.

- Таким женщинам нужна наша помощь, наш опыт, - уверена Ирина, еще одна активистка сообщества. - Чтобы у них, как и у нас, возникало желание жить.

Симпатичной, моложавой Ирине поставили диагноз - рак желудка. Сначала, как она сама говорит, ушла в ступор. Было очень тяжело. Но желание жить придавало сил - есть семья, двое маленьких еще детей. Прислушивалась к себе, находила новые интересы, смотрела на все с другой стороны.

- До болезни я была идеальной женой и мамой. А теперь что-то перекладываю на плечи мужа и детей. Они привыкли и стараются помочь, поддерживают, - говорит Ирина.

Когда у Светланы диагностировали рак молочной железы, для нее это стало шоком.

- Но в моей жизни появились благотворительный фонд и школа пациентов, я начала общаться с женщинами, ходила на встречи, - говорит Светлана. - Теперь мы все - одна семья, поддерживаем друг друга. У меня возник интерес к творчеству, я занялась ткачеством. Жизнь продолжается, и хочется все попробовать.

- По статистике, каждая десятая женщина сталкивается с раком молочной железы. И большинство молчат. Мы должны ломать стереотипы. Чем больше будем рассказывать, тем лучше. Человек должен понимать, что с болезнью можно справиться, что это не приговор, - считает руководитель группы "Сильные духом" Марина.

- Какие отношения у вас с врачами?

- Сначала они настороженно относились к нашей группе. А сейчас понимают, что это важный этап в лечении. Мы не ставим диагноз и не выписываем лекарства, но даем психологический настрой, душевное равновесие, надежду. Нас всегда приглашают на встречи с онокопациентами. Недавно был интересный случай с врачом-психологом. Она призналась, что помнит свою первую пациентку с онкозаболеванием. Часто думает о ней и хотела бы узнать, как сложилась ее судьба. Оказалось, что ее бывшая пациентка - наша подруга. Так они и встретились снова.

- Какой средний возраст женщин вашей группы?

- 45 лет. Но у нас есть женщины за 70, с большим опытом. Для нас возраст не имеет значения. В нашей группе нет отчеств. Мы зовем друг друга только по имени.

- Возможно, это миф, но говорят, что мужчины нередко не выдерживают таких испытаний и уходят...

- Значит, это повод для женщины понять, а с тем ли мужчиной она живет. Чаще всего мужья, наоборот, становится бережнее. Были случаи, когда наши женщины разводились и снова выходили замуж. Главное - не бояться признаться и сказать, что ты "в диагнозе". Обязательно найдется плечо, на которое можно опереться.

Надо видеть удивленные глаза мужей, которые приходят на организованные группой проекты. Например, "Красивые всегда". Это для пациенток, потерявших волосы во время химиотерапии. Часто они в депрессии - не могут принять себя нынешнюю. Тогда за дело берутся стилисты, причем бесплатно. Потом фотосессия. И получаются удивительные портреты, в которых глаза говорят больше всего остального.

Когда волосы отрастали, женщины входили в другой проект - "Преображение". Специалисты предлагали им новый образ. Ведь женщина учится жить заново, принимать себя такой, какая есть.

А на "Празднике", куда приглашают врачей и родных, происходит настоящее дефиле. Женщины идут по подиуму, как модели. Идут красивые, с высоко поднятой головой, готовые начать борьбу с тяжелой болезнью и победить. Тем более что рядом подруги, которые поддержат, выслушают, поплачут вместе и подарят надежду на будущее.

Справка "РГ"

На учете в Республиканском онкологическом диспансере Карелии состоит 18 691 человек - 2,9 процента от численности населения.

Мнение

Юлия Тубис, президент Благотворительного фонда имени Арины Тубис:

- Женщины из группы "Сильные духом" прожили сложный этап, некоторые до сих пор борются с болезнью. Они знают, как не упасть духом, как найти силы, чтобы встать на ноги, идти дальше и быть счастливым человеком. И это, как показали их истории, возможно. Они побывали в кризисной ситуации, когда тяжело и больно, некоторые оставались одни. Но нашли друг друга. Многие занялись творчеством. У них есть смысл в жизни. И они пытаются все успеть.

Я надеюсь, что они и дальше будут развиваться, а мы будем максимально им помогать.