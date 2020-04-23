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23.04.2020 11:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жизнь продолжается

Женщины, победившие рак, помогают справиться с болезнью другим
Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 88(8142)
Группа взаимопомощи онкопациентов из Карелии "Сильные духом" считается лучшим пациентским сообществом России - это подтверждено премией "Будем жить!". В команде - женщины, которые победили рак, а теперь помогают справляться с этой бедой другим. Советом, участием, собственным опытом.
Марина, руководитель группы "Сильные духом". Фото: Архив группы "Сильные духом" Марина, руководитель группы "Сильные духом". Фото: Архив группы "Сильные духом"
Марина, руководитель группы "Сильные духом". Фото: Архив группы "Сильные духом"

Марина узнала о своем диагнозе в 2004 году. Рак молочной железы, когда тебе всего 29 лет, - это страшно. Что делать, куда бежать, с чего начинать? Вопросы забивали голову, а ответов не находилось.

- И тут пришла в гости хорошая знакомая, почти родственница. Она призналась, что у нее такой же диагноз и она живет с ним почти тринадцать лет. Оказалось, можно жить, - рассказывает улыбчивая Марина. - Я поборола болезнь. Мало того, через полгода поняла, что беременна.

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Вопреки всему - онкологии, запрету врачей. Я просто сама этого очень хотела. И сегодня моей дочери 14 лет.

Марина стала ходить по палатам, встречаться с пациентами и рассказывать о своей истории. Ей верили. Ну как можно было не верить этой веселой женщине с сияющими глазами. Так и собралась группа единомышленниц "Сильные духом" при Благотворительном фонде имени Арины Тубис.

Этот фонд оказывает помощь детям, но, как выяснилось, поддержка нужна и взрослым. Мальчишки и девчонки и во время болезни чаще всего остаются непосредственными и открытыми, а вот взрослые замыкаются, держат все в себе, постоянно прокручивая в голове самые страшные варианты.

- Таким женщинам нужна наша помощь, наш опыт, - уверена Ирина, еще одна активистка сообщества. - Чтобы у них, как и у нас, возникало желание жить.

Симпатичной, моложавой Ирине поставили диагноз - рак желудка. Сначала, как она сама говорит, ушла в ступор. Было очень тяжело. Но желание жить придавало сил - есть семья, двое маленьких еще детей. Прислушивалась к себе, находила новые интересы, смотрела на все с другой стороны.

- До болезни я была идеальной женой и мамой. А теперь что-то перекладываю на плечи мужа и детей. Они привыкли и стараются помочь, поддерживают, - говорит Ирина.

Когда у Светланы диагностировали рак молочной железы, для нее это стало шоком.

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- Но в моей жизни появились благотворительный фонд и школа пациентов, я начала общаться с женщинами, ходила на встречи, - говорит Светлана. - Теперь мы все - одна семья, поддерживаем друг друга. У меня возник интерес к творчеству, я занялась ткачеством. Жизнь продолжается, и хочется все попробовать.

- По статистике, каждая десятая женщина сталкивается с раком молочной железы. И большинство молчат. Мы должны ломать стереотипы. Чем больше будем рассказывать, тем лучше. Человек должен понимать, что с болезнью можно справиться, что это не приговор, - считает руководитель группы "Сильные духом" Марина.

- Какие отношения у вас с врачами?

- Сначала они настороженно относились к нашей группе. А сейчас понимают, что это важный этап в лечении. Мы не ставим диагноз и не выписываем лекарства, но даем психологический настрой, душевное равновесие, надежду. Нас всегда приглашают на встречи с онокопациентами. Недавно был интересный случай с врачом-психологом. Она призналась, что помнит свою первую пациентку с онкозаболеванием. Часто думает о ней и хотела бы узнать, как сложилась ее судьба. Оказалось, что ее бывшая пациентка - наша подруга. Так они и встретились снова.

- Какой средний возраст женщин вашей группы?

- 45 лет. Но у нас есть женщины за 70, с большим опытом. Для нас возраст не имеет значения. В нашей группе нет отчеств. Мы зовем друг друга только по имени.

- Возможно, это миф, но говорят, что мужчины нередко не выдерживают таких испытаний и уходят...

- Значит, это повод для женщины понять, а с тем ли мужчиной она живет. Чаще всего мужья, наоборот, становится бережнее. Были случаи, когда наши женщины разводились и снова выходили замуж. Главное - не бояться признаться и сказать, что ты "в диагнозе". Обязательно найдется плечо, на которое можно опереться.

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Надо видеть удивленные глаза мужей, которые приходят на организованные группой проекты. Например, "Красивые всегда". Это для пациенток, потерявших волосы во время химиотерапии. Часто они в депрессии - не могут принять себя нынешнюю. Тогда за дело берутся стилисты, причем бесплатно. Потом фотосессия. И получаются удивительные портреты, в которых глаза говорят больше всего остального.

Когда волосы отрастали, женщины входили в другой проект - "Преображение". Специалисты предлагали им новый образ. Ведь женщина учится жить заново, принимать себя такой, какая есть.

А на "Празднике", куда приглашают врачей и родных, происходит настоящее дефиле. Женщины идут по подиуму, как модели. Идут красивые, с высоко поднятой головой, готовые начать борьбу с тяжелой болезнью и победить. Тем более что рядом подруги, которые поддержат, выслушают, поплачут вместе и подарят надежду на будущее.

Справка "РГ"

На учете в Республиканском онкологическом диспансере Карелии состоит 18 691 человек - 2,9 процента от численности населения.

Мнение

Юлия Тубис, президент Благотворительного фонда имени Арины Тубис:

- Женщины из группы "Сильные духом" прожили сложный этап, некоторые до сих пор борются с болезнью. Они знают, как не упасть духом, как найти силы, чтобы встать на ноги, идти дальше и быть счастливым человеком. И это, как показали их истории, возможно. Они побывали в кризисной ситуации, когда тяжело и больно, некоторые оставались одни. Но нашли друг друга. Многие занялись творчеством. У них есть смысл в жизни. И они пытаются все успеть.

Я надеюсь, что они и дальше будут развиваться, а мы будем максимально им помогать.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Онкология: как победить рак

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